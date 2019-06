Coincée avec son épidurale depuis plusieurs jours, elle craint la paralysie

L’accouchement d’une femme dans l’État de la Floride a mal tourné, celle-ci demeurant coincée avec son épidurale dans le dos depuis le 25 juin, soit mardi dernier.

Selena Gray a confié à un média local que la douleur est tout simplement atroce, décrivant comment sa situation s’est dégradée depuis qu’elle a mis sa fille Serenity au monde à l’hôpital Sacred Heart, dans la ville de Pensacola.

«En gros, mon épidurale s’est enroulée autour de ma colonne», a-t-elle avoué à la chaîne NBC, qualifiant sa douleur comme dépassant un seuil de 10/10.

«C’est un nœud dans ma colonne et ils ont essayé de le tirer encore et encore. Je ne suis plus capable de me lever, de bouger ou faire quoi que ce soit.»

Les médecins, hésitant devant ce cas unique, sont allés jusqu’à éviter de toucher la patiente et ont plutôt décidé de la transférer à un centre hospitalier universitaire: un trajet de six heures en ambulance.

Ayant déjà les jambes engourdies, la jeune femme veut éviter de penser au scénario catastrophe : une potentielle paralysie. Elle préfère se concentrer sur sa guérison pour rejoindre au plus vite sa fille.

«C’est la meilleure, elle peut juste te rendre tellement heureuse et je veux être à la maison avec elle», conclut Selena Gray.