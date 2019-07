Disparition d'un homme de 30 ans de Sainte-Sophie

La police demande au public d'ouvrir l'œil pour retrouver un homme de 30 ans de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, qui n'a pas donné signe de vie depuis samedi.

Marc-André Caron Colgan a été vu pour la dernière fois samedi avant-midi alors qu'il quittait sa résidence pour aller prendre le transport en commun à Saint-Jérôme.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la Sûreté du Québec.

M. Caron Colgan mesure 1,90 m (6' 2'') et pèse 86 kg (190 lb). Il a les cheveux et les yeux noirs et s'exprime en français. Il pourrait porter une chaine avec une grosse croix.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser les autorités en composant le 911 ou la ligne confidentielle au 1 800 659-4264.