Record Guinness battu pour une feuille d’érable humaine

Un record Guinness pour la création d’une large feuille d’érable humaine a été établi à Trenton en Ontario, samedi.

Au total, 3942 personnes se sont rassemblées avec des chandails rouges dans un parc de cette municipalité afin de former une feuille d’érable géante. Elles venaient de Quinte West située à une dizaine de kilomètres au nord de Trenton. Cette dernière municipalité accueille une base des Forces armées canadiennes.

L’événement visait à rendre hommage aux militaires canadiens.

«Nous sommes extrêmement fiers de nos profondes racines militaires ici à Quinte West, a affirmé Mike Eden, organisateur de cet événement, par communiqué, samedi. Nos avons vu cette opportunité patriotique pour établir un record Guinness pour la plus grande feuille d’érable.»

«Nous sommes tellement fiers d’avoir concrétisé ce rêve aujourd’hui et d’avoir mis en lumière les Forces armées canadiennes et Soldier On [une œuvre de bienfaisance militaire].»

Selon les organisateurs, un représentant du Livre Guinness des records était sur place pour homologuer cette marque.