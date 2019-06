Un déménagement sans fin

Une femme qui tente de retrouver ses biens perdus après un déménagement chaotique il y près d’un mois espère que ses déboires serviront aux personnes qui changeront d’adresse au cours des prochains jours.

«Ça n’a juste pas de bon sens. C’est un stress de plus dans ma vie et j’aimerais maintenant me concentrer sur autre chose», lance Geneviève Major-Landry.

Le 3 juin dernier, la femme de 39 ans quittait son appartement de Montréal et emménageait dans un condo de Laval.

Trois heures de plus

Lors de cette journée, Mme Major-Landry était très satisfaite des trois déménageurs. Elles les avaient même surnommés «ses anges».

Au total, les hommes ont pris 8h30 pour déménager son appartement. Pourtant, lors de l’estimation, la compagnie Déménagement Thériault avait prévu entre trois et quatre heures pour les biens et une heure de transport.

Or, l’humoriste considérait que les professionnels avaient bien travaillé et que c’était le prix à payer pour un bon service, malgré les 500$ de plus que prévu au départ.

Mais voilà qu’à la signature de la facture qui fait aussi office de contrat, elle a remarqué qu’il lui manquait une dizaine d’articles, allant de son panier à linge sale à une pelle à neige ergonomique.

Elle a communiqué avec la compagnie sur-le-champ.

5e étage

Près de deux semaines après son déménagement, Mme Major-Landry a appris que plusieurs de ses biens avaient été retrouvés sur l’étage inférieur près de l’ascenseur.

Soulagée, elle croyait que son cauchemar était terminé. Toutefois, un mois plus tard, six items sont toujours manquants et elle accumule les appels et les courriels à la compagnie.

Pourtant, tout ce qu’elle souhaite c’est un dédommagement pour les items perdus qui représentent une valeur d’environ 600$, selon la propriétaire.

En réponse à la dame, le 24 juin dernier, la compagnie lui a mentionné qu’elle devait prendre au moins deux jours pour trouver les prix des items perdus sur Kijiji.

Un non-sens pour Mme Major-Landry.

Service à la clientèle

Dans toute cette saga, son plus grand regret est d’avoir fait appel à des professionnels pour transporter ses biens. C’était la première fois, qu’elle s’offrait ce «luxe». Chose qu’elle regrette amèrement encore aujourd’hui.

«Ça coûte pas mal moins cher louer un camion et demander à des amis de venir nous aider», raconte la trentenaire. J’ai l’impression que la compagnie de déménagement joue à l’autruche. Où est le service à la clientèle?»

Déménagement Thériault n’a pas rappelé Le Journal de Montréal samedi.