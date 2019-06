Un pilote d'hydroplane québécois meurt lors d'un accident en Ontario

Un pilote d'hydroplane a perdu la vie lors d'une course de qualification, dimanche, lors des régates de Brockville, en Ontario.

Le pilote Mathieu Daoust, originaire de Salaberry-de-Valleyfield, a perdu la vie alors qu'il était aux commandes de son embarcation GP-9, a confirmé la Ligue de régates d'hydroplane HRL dans un bref communiqué.

«La HRL souhaite d’abord offrir ses plus sincères condoléances à la famille du pilote ainsi qu’à son entourage, à qui nous continuerons d’offrir notre soutien. Mathieu était un fervent ambassadeur des courses d’hydroplanes et un pilote expérimenté depuis 2011. Il manquera profondément à la grande famille des régates», a commenté l'organisme, sans s'avancer sur la cause de l'accident pour le moment.

Selon des témoins rencontrés par le «Recorder & Times» de Brockville, Mathieu Daoust aurait perdu la vie à la suite d'une collision.

«Je suis sous le choc. [...] Il vivait pour ça. C'était sa passion», a confié Line Mayer, la propriétaire de l'embarcation GP-9, au média local.

Mathieu Daoust évoluait en classe Grand Prix, aux commandes du «Miss Cléopâtre». Cette classe regroupe les hydroplanes les plus puissants du circuit, qui peuvent atteindre des pointes de vitesse avoisinant les 225 km/h.

Ce tragique accident survient à peine deux semaines avant la présentation des populaires régates de Valleyfield, qui attirent plus de 100 000 personnes chaque année. L'événement est prévu cette année du 12 au 14 juillet.