5 spectacles pour célébrer le 1er juillet

L’offre des spectacles organisés pour célébrer la fête du Canada est beaucoup moins étoffée que celle pour la Saint-Jean-Baptiste. Malgré tout, quelques bonnes options s’offrent à vous le 1er juillet. Voici quelques-unes d’entre elles, à condition de consentir à faire quelques – ou plusieurs – kilomètres pour festoyer.

Montréal

Vieux-Port – Carré Saint-Pierre

David Usher, Ludovic Bourgeois, Brigitte Boisjoli, Mélissa Bédard, le rappeur KNLO et Alaclair Ensemble fouleront la scène érigée à quelques pas du Grand Quai du Port de Montréal.

Québec

Plaines d’Abraham

King Melrose se produira au Kiosque Edwin-Bélanger à partir de 20 h. Avec sa pop vitaminée, le chanteur de Sauve-moi et Tentation viendra clôturer une journée d’activités familiales à laquelle participeront également les sœurs Dufour-Lapointe, skieuses de bosses olympiques.

Ottawa

Colline du Parlement

Certes, Ottawa n’est pas à proximité, mais tant qu’à souligner la fête du Canada, mieux vaut y aller à fond et visiter la véritable capitale nationale, qui sera prise d’assaut par plusieurs artistes québécois, dont Karim Ouellet, Cœur de pirate et Marie-Mai. K’Naan, T. Thomason, Shawnee, William Prince et Brett Kissel complètent le menu. Ailleurs à Ottawa, le parc Major’s Hill accueillera des prestations de Corneille, Tokyo Police Club, DJ Domeno, Élage Diouf et Tyler Shaw. Pour sa part, le Musée canadien de l’histoire sera notamment l’hôte d’un concert du groupe Bleu Jeans Bleu. N’oubliez pas votre coton molletonné.

Longueuil

Parc Empire

Le pianiste et chanteur Christian Marc Gendron, qui faisait partie de l’équipe de Lara Fabian la saison dernière à La Voix, fera aller ses cordes vocales de 21 h à 22 h. Les groupes Les Jacks et 5 Roses le précéderont sur scène à partir de 18 h 15. DJ Miss Shelton prendra le relais en fin de soirée.

Victoriaville

Parc Terre-des-Jeunes

Deux groupes de reprises se chargeront des festivités en soirée à compter de 19 h 30. Les huit musiciens de Jukebox Heroes passeront en revue les grands succès des décennies 1970 et 1980, tandis que Rock This Country promet de piger dans « son vaste répertoire country américain ». Une façon de célébrer le 4 juillet quelques jours d’avance, on imagine...