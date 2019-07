Des citoyens de Québec toujours sans logement

Avec un taux inoccupation de 3,3% dans la région de Québec et les loyers les plus chers de la province, certains citoyens n'auront pas de logements ce soir.

Dans 23 cas, les personnes devront dormir chez un membre de la famille ce soir et une autre famille, elle, est dans une situation plus précaire.

Toutefois, elle a été prise en charge par le service de référence de la Ville de Québec qui les aidera dans leur démarche.

Les loyers les plus chers

C'est également à Québec que les loyers sont les plus chers de la province. En moyenne, toutes catégories de logements confondues, les loyers de la Capitale-Nationale coûtent 813$ alors qu'à Montréal, ils sont à 796$.

Les villes de Sherbrooke et de Gatineau se positionnent en troisième et quatrième position avec des prix respectifs de 770$ et 621$.

Le 1er juillet fait également des malheureux du côté des animaux puisque la SPA de Québec dit avoir déjà reçu beaucoup d'animaux et en attend plusieurs autres dans les semaines à venir.