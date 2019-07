Des membres de Desjardins sans internet pénalisés?

Des membres du Mouvement Desjardins touchés par le vol de renseignements personnels sont confrontés à une problématique importante : en plus d'avoir énormément de difficulté à contacter la firme Equifax, certains citoyens sans accès à internet pourraient être pénalisés.

Plusieurs membres, particulièrement ceux habitant en région, pourraient se trouver dans des situations problématiques.

«S'il y a un compte et qu’une transaction fait défaut, on alerte votre téléphone et on vous demande si c'est bien vous. Vous répondez ensuite oui ou non [...] Pour travailler avec Equifax, ça prend donc Internet, ça prend un téléphone cellulaire», explique Michel Picard, expert en criminalité.

Couverture suffisante?

Ce dernier croit d’ailleurs que le Mouvement Desjardins se déresponsabilise en offrant pendant seulement cinq ans aux victimes un service gratuit de surveillance de crédit chez Equifax.

«Actuellement, c'est 20 dollars par mois pour avoir la protection. Dans cinq ans, il va falloir payer, avoue-t-il. Pas certain que tout le monde veut dépenser entre 200 et 600 dollars par année.»

Desjardins juge de son côté qu'une couverture plus longue n'est pas nécessaire et estime que les membres peuvent trouver des manières pour contourner l’absence d’internet.

«C'est un délai qui nous apparaît adéquat. On est conscient que certains de nos membres pourraient ne pas avoir accès à internet. À ce moment-là, ils sont invités à discuter avec leurs proches pour voir si ceux-ci peuvent les aider, leur fournir une adresse courriel par exemple», a répondu Jean-Benoit Turcotti de Desjardins.

Délais

Des citoyens ont de plus dénoncé les trop longs délais pour joindre Equifax.

Plusieurs victimes rencontrées par TVA Nouvelles près de caisses Desjardins n'ont toutefois pas entamé de démarches pour mieux se protéger alors que d'autres ne comptent pas en faire du tout.

Les personnes visées ont jusqu'au 31 octobre pour s'inscrire au service de sécurité d'Equifax.

Le 20 juin, 2,9 millions de membres Desjardins ont appris que des informations sensibles comme leur nom, adresse, numéro d'assurance sociale, avaient été compromises.