Joueurs autonomes: les Rangers volent la vedette

Un peu plus d’un an après avoir annoncé un processus de reconstruction, les Rangers de New York sont passés à la vitesse supérieure, lundi, en remportant le derby Artemi Panarin, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Panarin a accepté un pacte de 7 ans et 81,5 millions $, soit l’entente la plus lucrative du jour. En 79 parties avec les Blue Jackets de Columbus la saison dernière, il a amassé 28 buts et 59 mentions d’aide pour 87 points.

«Il a seulement 27 ans, il a montré une moyenne de [80 points] lors des quatre dernières saisons et il est en santé, a fait valoir le président des Rangers John Davidson, selon le site officiel de la LNH. Nous savons qu’il veut être ici, à New York. C’était une combinaison gagnante.»

En ajoutant l’acquisition récente de Jacob Trouba, les Rangers ont sans contredit montré à la planète hockey qu’ils visent déjà une place en séries éliminatoires lors de la prochaine saison.

Les Panthers font le plein

L’ancien coéquipier de Panarin avec les Blue Jackets de Columbus, soit le gardien-vedette Sergei Bobrovsky, a pour sa part choisi les Panthers de la Floride. Il s’agit de l’une des quatre acquisitions majeures de l’équipe en cette journée.

Le double récipiendaire du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la ligue, a accepté un contrat de 7 ans et 70 millions $. Le gardien de 30 ans a montré une fiche de 37-24-1, une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de ,913 la saison dernière.

Le défenseur Anton Stralman (3 ans, 16,5 millions $), l’ailier droit Brett Connolly (4 ans, 13 millions $) et le joueur de centre Noel Acciari (3 ans, 5 millions $) ont également choisi de poursuivre leur carrière sous les palmiers de Sunrise.

Le country appelle Duchene

Ayant visité Montréal à quelques jours de l’ouverture du marché, le joueur de centre Matt Duchene a finalement décidé de grossir les rangs des Predators de Nashville. Il a paraphé une entente de 7 ans et 56 millions $ avec la formation du Tennessee.

Le directeur général des Predators, David Poile, avait par ailleurs échangé l’ancien du Canadien de Montréal P.K. Subban aux Devils du New Jersey pour faire de la place sous le plafond salarial à Duchene.

«Il y a eu des discussions dans les médias à ce propos lors des trois dernières années, a dit Poile. Nous n’avons jamais gardé secret, je crois, le fait que nous voulions l’obtenir. Et il n’a pas caché qu’il avait des affinités avec la ville.»

Ayant perdu Panarin, Duchene et Bobrovsky sur le marché, les Blue Jackets se sont pour leur part tournés vers Gustav Nyquist, qui a obtenu un pacte de 4 ans et 22 millions $, pour regarnir leur formation. Ils ont par ailleurs été en mesure de conserver les services du défenseur Ryan Murray (2 ans, 9,2 millions $), qui était joueur autonome avec compensation.

Mats Zuccarello (5 ans, 30 millions $) a quant à lui opté pour le Wild du Minnesota, tandis que le capitaine des Islanders de New York Anders Lee (7 ans, 49 millions $) a décidé de rester avec l’équipe. Le club dirigé par Lou Lamoriello a par ailleurs mis la main sur le gardien russe Semyon Varlamov (4 ans, 20 millions $).

Finalement, les Stars de Dallas ont réalisé une prise intéressante en embauchant l’ancien des Sharks de San Jose Joe Pavelski (3 ans, 21 millions $) en plus de tenter leur chance avec les vétérans Corey Perry (1 an, 1,5 million $) et Andrej Sekera (1 an, 1,5 million $).