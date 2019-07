Journée de déménagement pour des milliers de Québécois

Des dizaines de milliers de Québécois changent d’adresse aujourd’hui et s’apprêtent à emménager dans leur nouveau logement.

La journée a commencé très tôt alors que plusieurs personnes faisaient la file pour récupérer leur camion chez une compagnie de location.

«On parle de 200 locations dans la journée, hier on a en eu 140 et avant-hier 150», indique un employé de la compagnie Légaré.

Des travaux qui compliquent la vie

Les rues fermées et les nombreux travaux sur l’île de Montréal risquent de compliquer la situation pour plusieurs.

«Moi je suis sur Fabre et tout est fermé, tout est en construction, donc on n’a pas d’endroit où se stationner (..) alors on est positif, mais la réalité c’est que ce ne sera pas facile de ce côté-là», explique une dame rencontrée par notre journaliste.

Pourquoi le 1er juillet?

Mais pourquoi donc déménager le 1er juillet si c’est plus dispendieux? Ce phénomène unique dans le monde n’a pas toujours existé. Avant que le Code civil soit modifié en 1974, la date d’échéance des baux locatifs était le 1er mai, ce qui causait des problèmes pour la fréquentation scolaire.

La date de fin de bail a été modifiée au 30 juin, entre autres pour permettre aux gens de profiter du congé férié de la fête du Canada pour changer de logis.

Changement d’adresse

Pour économiser et sauver du temps, Hydro-Québec suggère aux Québécois d’effectuer leur changement d’adresse en ligne.

Pour répondre aux questions, les centres de relations avec la clientèle d’Hydro-Québec sont ouverts aujourd’hui jusqu’à 20h30.