La faim ne prend pas de vacances

Alors que l’été est synonyme de vacances pour des milliers de Québécois, la faim, elle, ne prend pas de pause.

En ce moment, ce sont près de 50 % des comptoirs alimentaires qui manquent de denrées.

À l’occasion de la 4e édition de la Grande guignolée d’été des médias d’été, le porte-parole de l’organisme appelle les Québécois à faire preuve de générosité.

«On demande aux Québécois d’être solidaires et généreux. Chaque geste compte», a lancé Bob le chef, lundi, en entrevue à LCN.

«On s’est habitué à la pauvreté comme si c’était une fatalité ou un mal nécessaire qu’on apaise dans un élan de générosité durant les fêtes. On oublie que l'été, les besoins sont tout aussi criants. L’image des tablettes des comptoirs alimentaires vides à ce temps ci de l’année, c’est franchement déprimant», a-t-il ajouté.

Dans une publicité-choc, on peut voir Bob le chef visiter les installations de Jeunesse au Soleil, qui dessert 2000 familles, et où les tablettes sont presque vides.

«Ça vient me chercher en tant que père de famille», a confié le chef.

En plus d’être pauvres en denrées, les comptoirs alimentaires manquent aussi cruellement de diversité.

«Les gens viennent pour chercher de la nourriture et ils se retrouvent devant ça. Ils repartent avec quelques boites de macaroni au fromage et c’est à peu près tout en ce moment», a expliqué Bob le chef.

La Grande guignolée d’été des médias d’été invite les Québécois à faire des dons en argent pour soutenir l’organisme et aider à nourrir les 500 000 personnes qui font appel aux banques alimentaires chaque mois au Québec.

«Un don d’un dollar, ça représente 10 dollars pour un comptoir alimentaire en pouvoir d’achat», a précisé le porte-parole.

Pour faire un don de 10 dollars, il suffit de texter le mot «REPAS» au 20222 jusqu'au 31 juillet.

Les dons en argent peuvent aussi se faire dans les épiceries Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean Coutu, et chez Via Capitale.