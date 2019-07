La mère de Vincent Lambert réclame le «secours» de l'ONU

La mère du Français Vincent Lambert, en état végétatif depuis 2008, a réclamé lundi à Genève le «secours» de l'ONU, alors que la Cour de cassation française a ouvert la voie à un nouvel arrêt de son maintien en vie, décision que le premier ministre Édouard Philippe appelle à respecter.

La plus haute juridiction judiciaire française a cassé vendredi la décision de la cour d'appel de Paris qui avait ordonné le 20 mai la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, comme l'a demandé le Comité de l'ONU pour les droits des personnes handicapées (CDPH) en attendant qu'il se prononce sur le fond du dossier.

Interrogé lors d'un direct sur Facebook, où il répondait à des questions d'internautes, le premier ministre français a souligné qu'il s'exprimait sur le sujet «avec beaucoup d'humilité et de modestie» face à des questions «redoutablement complexes».

«On voit bien que dans le cas de monsieur Lambert, on a une situation qui est, sur le plan des soins, sans issue. En tout cas, c'est ce que disent les médecins», a plaidé M. Philippe.

Au sein d'une famille déchirée par des années d'une tragique bataille judiciaire, l'épouse et six frères et soeurs de M. Lambert, 42 ans, tétraplégique depuis un accident de la route, demandent l'arrêt de son alimentation et de son hydratation. Les parents, soutenus par un frère et une soeur, s'y opposent.

Sa mère, Viviane Lambert, a lancé lundi un appel au «secours» à l'ONU lors d'une table ronde organisée à Genève en marge de la 41e session du Conseil des droits de l'homme, par une ONG basée à Strasbourg, le Centre européen pour le droit et la justice.

«Je crie tout haut que Vincent, on veut l'assassiner. C'est le vrai mot», a-t-elle dit avec des sanglots dans la voix, devant une quinzaine de personnes, dont une poignée de journalistes. «Vincent n'est pas en fin de vie, Vincent n'est pas un légume», a-t-elle martelé.

Dans cette affaire, qui ne cesse de rebondir devant la justice française, le CDPH, saisi par les parents, a demandé le 4 mai à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins, le temps qu'il puisse examiner le dossier sur le fond.

«La France nous a dit trois jours plus tard ''nous n'appliquerons pas ces mesures provisoires''. Et bien, il y a là quelque chose d'absolument scandaleux qui justifie notre présence aujourd'hui», a affirmé l'un des avocats des parents, Jean Paillot, présent à la table ronde.

«Si la France ne respecte pas les mesures conservatoires, le comité (de l'ONU, ndlr) va faire un constat de manquement de ses engagements», a estimé pour sa part Grégor Puppinck, directeur général de l'ONG.

Le comité de l'ONU n'a toutefois aucun pouvoir de contrainte sur les États membres. Selon la ministre française de la Santé Agnès Buzyn, la France n'est «pas tenue» de respecter cette demande.

La décision prise vendredi par la Cour de cassation a ouvert la voie à un nouvel arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert.

Les avocats des parents ont annoncé vendredi qu'ils porteraient plainte pour «meurtre avec préméditation» contre le médecin qui ordonnerait un arrêt du traitement.

Lundi, Me Paillot a indiqué que les parents seraient «favorables à une médiation par l'intermédiaire d'une institution internationale pour discuter avec le gouvernement français, pour qu'en l'état actuel les mesures provisoires soient effectives».

«Vincent n'est ni malade, ni en fin de vie. Son état est celui d'une personne handicapée», a-t-il insisté.

Pour Jérôme Triomphe, autre avocat des parents, «nous sommes ici devant une situation gravissime de violation de ses engagements internationaux par la France et cela au détriment d'un homme handicapé».

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait conclu en 2015 qu'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles du Français ne porterait pas atteinte au principe du droit à la vie.

Saisie à nouveau par les parents le 20 mai, elle a rejeté leur demande en arguant qu'il n'y avait pas d'«éléments nouveaux».

Le mois dernier, le président de la CEDH, Linos-Alexandre Sicilianos, avait expliqué au journal Le Monde que «la Cour émet des jugements obligatoires, tandis que les comités onusiens émettent des recommandations».