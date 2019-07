Nouvelle liste de lieux exposés à la rougeole à Laval

Une personne porteuse du virus de la rougeole et contagieuse a visité de nombreux commerces, en plus de circuler en transport en commun mercredi dernier à Laval.

Dimanche, le ministère de la Santé avait indiqué que la personne malade avait fréquenté, le 26 juin, entre 16 h et 21 h 30, le comptoir du café Second Cup du centre commercial Carrefour Laval, ainsi que les aires communes près de la porte 2 de l'édifice.

Or, une longue liste de lieux publics visités par la personne malade s'est ajoutée lundi. Le patient a notamment visité un restaurant, des commerces et un centre de gymnastique, en plus de prendre l'autobus trois fois sur deux lignes différentes, a énuméré le ministère.

Hautement contagieux et dangereux, le virus de la rougeole peut se propager très facilement, particulièrement auprès de gens non vaccinés. Pour cette raison, le ministère invite les gens plus vulnérables qui pourraient avoir été exposés au virus à appeler Info-Santé au 811 pour se faire évaluer en vue de recevoir une injection d'anticorps d'ici le 3 juillet. Ce groupe inclus soit les bébés de moins de 1 an, les personnes au système immunitaire affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

Les autres personnes potentiellement exposées au virus sont invitées à surveiller l'apparition d'éventuels symptômes jusqu'au 25 juillet. Ceux-ci incluent notamment une forte fièvre, de la toux, de l'écoulement nasal et des plaquettes rouges, après une période d'incubation qui peut durer de 7 à 14 jours. La rougeole peut aller jusqu'à causer la mort.

Les personnes infectées par la maladie deviennent contagieuses environ quatre jours avant l'apparition des plaques rouges et le demeurent pendant quatre autres jours par la suite.

Rappelons qu'une autre personne porteuse du virus avait elle aussi fréquenté les environs de la porte 2 du Carrefour Laval, le 13 juin, ainsi que le Walmart de Sainte-Dorothée, à Laval.

Déjà considérée comme pratiquement éradiquée, la rougeole effectue un retour en force ces dernières années en Occident, avec notamment plus de 1000 cas aux États-Unis depuis le début de 2019.

La liste des endroits visités par la personne malade à Laval

Le mercredi 26 juin:

- Le restaurant L'Oeuffrier, situé au 1702, boulevard des Laurentides (entre 7h et 8 h 40).

- L'autobus de la ligne 70 de la STL qui a quitté la station de métro Montmorency à 11 h 07, en direction du métro Cartier (entre 11 h 30 et 12 h 15).

- L'autobus de la ligne 20 de la STL (le même véhicule que sur la ligne 70) qui a quitté le métro Cartier à 12 h 22 pour se rendre au terminus Notre-Dame/Montgolfier (Chomedey), avant de revenir au métro Cartier (entre 12 h 15 à 13 h).

- Le club de gymnastique Laval Excellence, situé au 1555 boulevard Martin Est (entre 12 h et 16 h 30).

- L'autobus de la ligne 70 de la STL qui a quitté à 15 h 18 la station de métro Cartier, en direction du métro Montmorency (entre 15 h 30 et 17 h).

- Le magasin Dollorama situé au 2077, boulevard des Laurentides (entre 16 h 50 et 18 h 20).

- Les environs du Second Cup et de la porte 2 du Carrefour Laval (entre 16 h et 21 h 30).

Le samedi 29 juin:

- La pharmacie Proxim situé au 5020, boulevard des Laurentides (entre 10 h 30 et 11 h 45).