«Sebastian Aho veut jouer à Montréal» - Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, ne s’en cache pas : il est heureux et fier d’avoir convaincu l’attaquant Sebastian Aho d’accepter une offre hostile de cinq ans et de 42,27 millions $, lundi, et ce, même si son arrivée avec l’équipe est loin d’être garantie.

Bergevin a tenté le coup de circuit à la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, au grand dam de son vis-à-vis des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell. Il a d’ailleurs admis avoir discuté avec son homologue plus tôt dans la journée, ce qui n’a pas empêché le DG du Tricolore de passer à l’action.

«C’est un joueur qui veut venir à Montréal. Il n’était pas obligé d’accepter. Il a vu notre offre et notre groupe de jeunes, et il souhaite faire partie de ça. On est fier, mais il y a une période d’attente [de sept jours], a déclaré Bergevin en conférence de presse au complexe sportif de Brossard.

«Quand tu fais une offre comme ça, c'est qu'on a vu une position vulnérable. L'offre, avec la compensation et les jeunes que nous avons, nous avons réalisé que c'était notre meilleure chance d'avoir le joueur, a-t-il poursuivi, ajoutant que les 12 premiers mois de l’entente avec Aho, qui comprend 11,3 millions $ en bonis de signature la première année, représentaient une clé quant à la suite du dossier. On a regardé beaucoup de scénarios et regardé les options devant nous.»

Aussi, Bergevin a louangé sa possible acquisition qui est âgée de seulement 21 ans.

«Il a le potentiel d’un joueur numéro 1. Il est vraiment jeune et cadre bien avec nos joueurs qui s’en viennent dans l’organisation», a-t-il résumé.

Le Canadien avant tout

Questionné au sujet de possibles relations orageuses avec d’autres directeurs généraux du circuit Bettman après sa décision largement médiatisée, Bergevin a été clair. Il n’en a que faire des préoccupations de la concurrence.

«Je suis responsable vis-à-vis [le propriétaire] mon équipe, Geoff Molson et nos partisans, a-t-il dit. Carey [Price] et Shea [Weber] sont les piliers de notre équipe et nous voulons aussi envoyer un message au public, mais aussi aux joueurs en amenant un gars de ce calibre. C’est réellement intéressant pour nous.»

Par ailleurs, la décision de Waddell, visiblement furieux, pourrait venir peu avant l’échéance de sept jours. Néanmoins, Bergevin se dit prêt à poursuivre son magasinage au besoin.

«Nous sommes prudents, mais nous n’avons pas fini. On verra ce qui se passera, car on veut toujours s’améliorer.»