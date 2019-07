Alt-J: feu d’artifice musical pour leur première au Festival de Jazz

Entre grandiose musique et magnifiques jeux de lumière, alt-J a offert un excellent tour d’horizon de son répertoire mardi soir à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts pour marquer son premier passage au Festival international de Jazz de Montréal.

Après une première partie efficace du duo électro DRAMA, accueillie toutefois plutôt tièdement par les spectateurs, alt-J est arrivé tout doucement sous un magnifique éclairage noir et blanc. Dès les premières notes de «Something Good», tirée du premier album acclamé autant par la critique que le public «An Awesome Wave» (2012), les festivaliers se sont levés d’un bloc pour accueillir comme il se doit le talentueux trio britannique.

Il faut dire qu’on n’avait pas vu alt-J dans le coin depuis son passage à la Place Bell de Laval en 2017! Toujours aussi en contrôle, Joe Newman à la guitare et à la voix, Gus Unger-Hamilton aux claviers et à la voix et Thom Green à la batterie et aux «samples» ont enchaîné avec la jolie «Every Other Freckle» qu’on a pu découvrir sur «This Is All Yours» sorti en 2014.

La talentueuse formation expérimentale, qui donne autant dans le rock, les rythmes hip-hop, les harmonies vocales, le folk et le punk (oui, oui!) a continué son tour de chant entre cris enthousiastes et silence presque religieux de la foule. Après «Pleader», une des pièces du plus récent opus «RELAXER» (2017), et la chanson «Dissolve Me», on a pu entendre un «Merci! Bonsoir Montréal! Ça va?» dans un français presque impeccable.

Tout au long de sa performance, alt-J semblait tenir son public au creux de la main, sachant à la fois le plonger en quasi-transe avec «3WW», danser avec «Hunger of the Pine» sur laquelle on peut d’ailleurs entendre la voix de Miley Cyrus, chanter sur «Matilda»... C’est bien là le talent d’alt-J: offrir une musique riche, hétéroclite, tout à fait unique.

Au moment d’écrire ces lignes, le groupe devait encore jouer notamment les populaires «Tessellate», «Taro», «Fitzpleasure», «Left Hand Free», «In Cold Blood» et «Breezeblocks».

Alt-J sera également en spectacle le 3 juillet à 19 h 30 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal. Le groupe sera ensuite en tête d’affiche du Bluesfest d’Ottawa le 4 juillet et du Festival d’été de Québec (FEQ) le 5 juillet.