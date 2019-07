Bryan Adams fait à nouveau vibrer Montréal

Pour la deuxième fois cette année, Bryan Adams avait convié ses nombreux admirateurs au Centre Bell, mardi soir. Une fois de plus, ils ont grandement répondu à l’appel.

Fort de la sortie de son nouvel album «Shine A Light» et du lancement de sa tournée mondiale du même titre, le populaire rockeur canadien a retrouvé un public qu’il connaît bien et un répertoire bourré de succès. Il en a aussi profité pour agrémenter sa prestation de nouvelles pièces.

Son passage s’inscrivait dans le cadre de la 40e édition du Festival international de jazz de Montréal qui bat actuellement son plein.

La dernière visite de l’artiste de 59 ans à qui on doit les succès «Summer of 69», «Heaven» et «(Everything I Do) I Do It For You» dans l’amphithéâtre montréalais remontait au 26 janvier.

Bryan Adams parcourt le Canada jusqu'à la mi-juillet afin d’y offrir son plus récent spectacle. En août et septembre, il charmera plusieurs villes des États-Unis, avant de s’envoler pour l’Europe en novembre.