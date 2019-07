Santé Canada met en garde contre des pompes à insuline connectées

Certains modèles anciens de pompe à insuline Medtronic MiniMed peuvent être vulnérables aux cyberattaques, a fait savoir Santé Canada.

Les modèles de pompes visés par l’avis ont été distribués de 2010 à la fin de 2015. Selon Medtronic, 2620 de ces pompes à insuline ont été vendues au Canada.

Les modèles suivants sont concernés: MiniMed 508, MiniMed Paradigm 511, MiniMed Paradigm 512/712, MiniMed Paradigm 515/715, MiniMed Paradigm 522/722, MiniMed Paradigm Veo 554/754 (version 2.6A ou version précédente), MiniMed Paradigm Veo 554CM/754CM (version 2.7A ou version précédente).

«Le risque ne réside pas dans le fonctionnement normal du dispositif, mais dans la faible possibilité d’une cyberattaque», a indiqué Santé Canada dans un communiqué.

«Une personne non autorisée (autre qu’un patient, un soignant ou un fournisseur de soins de santé) pourrait modifier le réglage de la pompe parce que sa cybersécurité pourrait être compromise. Les modifications apportées au réglage de la pompe pourraient aboutir à ce que trop d’insuline soit administrée à un patient, ce qui se solderait par une baisse du taux de glycémie (hypoglycémie), ou à l’arrêt de l’administration d’insuline, ce qui provoquerait une hyperglycémie et une acidocétose diabétique», a précisé Santé Canada, en indiquant qu’à ce jour, aucun préjudice imputable à ce risque d’une possible cyberattaque n’a été causé aux patients, et le ministère considère que la probabilité et le risque que cela se produise sont faibles.

Il est toutefois conseillé aux patients diabétiques qui utilisent l’un de ces modèles de déterminer si le dispositif qu’ils utilisent est touché, de prendre des précautions et de parler à leurs fournisseurs de soins de santé lors de leur prochaine consultation.