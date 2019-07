Deux nouveaux rôles pour Antoine Bertrand

Antoine Bertrand a décroché des rôles dans deux films français qui seront tournés au cours des prochains mois.

L’acteur québécois qui s’est fait remarquer il y a deux ans en France avec son rôle dans la comédie à succès Demain tout commence (aux côtés d’Omar Sy) se rendra d’abord au Maroc à la fin juillet pour tourner pendant trois jours dans une comédie intitulée Brutus vs César.

« C’est un tout petit rôle, mais comme c’est un film à la Astérix, ça me tentait beaucoup de le faire, a indiqué Antoine Bertrand lors d’une entrevue accordée hier dans le cadre de la sortie de la comédie québécoise Menteur. Ce sera une comédie péplum dans laquelle Brutus, le fils de César, est un abruti dont tout le monde essaie de profiter. Le film sera réalisé par l’acteur et l’humoriste français Kheiron qui veut en faire une trilogie. »

Il y a quelques semaines, Kheiron a annoncé que son film mettra en vedette plusieurs comédiens français connus, dont Thierry Lhermitte, Gérard Darmon et Pierre Richard.

Retrouvailles

Puis à l’automne, Antoine Bertrand se rendra en France pour jouer dans le prochain film de la réalisatrice française Nadège Loiseau, qui l’avait déjà dirigé il y a trois ans dans la comédie Le petit locataire.

« C’est un film que Nadège a écrit pour moi et deux autres acteurs du Petit locataire (Philippe Rebbot et Côme Levin), explique Antoine Bertrand. On s’est vraiment bien entendus tous les trois et Nadège nous a dit qu’elle allait nous écrire un scénario pour les trois. C’est vraiment cool. Le film racontera l’histoire de trois itinérants qui gagnent à la loto. Le tournage devrait débuter en octobre. »

Antoine Bertrand a commencé à susciter de l’attention en France il y a quelques années suite à la sortie de la comédie Starbuck. Mais depuis le succès de Demain tout commence, il dit recevoir de plus en plus d’offres : « J’en ai refusé plusieurs dans les deux dernières années parce que j’étais occupé ici avec mes rôles [...] Mais là, j’ai plus de temps, alors j’en profite pour aller tourner là-bas ».