Enfants laissés seuls à Saguenay: «Elle s’occupe vraiment de ses petits frères comme une maman»

L’intervention de la police et de la DPJ dans une résidence de Saguenay dimanche soir, où trois enfants étaient sans surveillance depuis vendredi après-midi, ne surprend pas le voisinage qui avait déjà constaté des comportements inquiétants au cours des dernières semaines.

Les trois jeunes de 4, 11 et 14 ans n’avaient pas ce qu’il fallait pour se nourrir et se vêtir convenablement, au point où une patrouilleuse a pris l’initiative personnelle de se déplacer chez elle pour récupérer du linge et leur remettre.

Selon ce qu’a raconté un voisin qui ne souhaite pas être identifié, c’est la jeune de 14 ans qui avait le mandat de s’occuper de ses frères cadets.

«C’était la plus vieille qui devait s’occuper de tout ça, mais elle était à bout de ressources, dit-il. Elle n’avait pas assez pour acheter de la nourriture probablement. Elle ne nous a pas fait signe, mais on voyait que ça n’allait pas bien. Elle s’est mise à pleurer en dernier, elle était à bout de souffle la pauvre petite. Le petit homme, lui, n’avait plus de vêtements non plus. Ça n’allait vraiment pas bien.»

Des faits que reconnait une autre résidente du quartier qui a voulu rester anonyme.

«Elle est toujours toute seule, a-t-elle confié. Dans les dernières semaines du mois de juin, elle manquait beaucoup l’école. Elle s’occupe vraiment de ses petits frères comme une maman. Dimanche soir, quand les policiers sont venus, elle demandait ce qui allait se passer pour ses petits frères.»

D’après les habitants du coin, les disputes sont aussi monnaie courante entre la mère, son conjoint et les enfants.

Introuvable pendant plusieurs heures, la mère a finalement été localisée lundi en fin d’avant-midi. Des agents lui ont expliqué ce qui a conduit les autorités à confier les enfants à la DPJ. Elle n’a pas été arrêtée, mais elle a été rencontrée par les policiers mardi matin pendant environ 90 minutes à son logement.

Les trois enfants n’ont toujours pas réintégré la demeure.