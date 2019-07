Frappé par la foudre, il raconte sa terrifiante mésaventure

Un citoyen de Saguenay a eu toute une frousse samedi dernier lorsqu’il s’est aventuré sur les berges de la rivière Saguenay, à Saint-Fulgence.

Lors d’une séance de photographie, l’homme s’est fait surprendre par un orage et la foudre, qui l’a frappé indirectement en tombant à un mètre de lui.

«L’éclair est venu me chercher par le sol sur tout le côté gauche. J’ai crié et je me suis écrasé par terre», raconte Gilles Morin.

«L’orage ne semblait pas se diriger vers nous, mais il a changé de trajectoire», ajoute-t-il.

Devant l’arrivée de la tempête, l’homme s’est réfugié sous un escalier de bois avec son parapluie. Il se trouvait aussi en bas d’une colline et qualifie sa décision du moment comme «mauvaise».

Heureusement, Gilles Morin s’en est sorti avec des muscles tendus sur son côté gauche. Il s’est rendu à l’hôpital de Chicoutimi le lendemain seulement, mais suggère à quiconque subissant une expérience semblable de à s’y diriger immédiatement pour être suivi adéquatement.

«C’est sûr qu’après, j’étais en état de choc. Je me demandais ce qui venait de m’arriver», conclut le saguenéen.

Il lui reste un test à passé pour savoir si ses nerfs ont été touchés.