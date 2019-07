Investissement de 51 M$ dans la firme informatique AlayaCare

La Caisse de dépôt et placement, Investissement Québec et le fonds Inovia Capital se sont alliés pour investir 51 millions $ dans AlayaCare, une firme informatique de Montréal qui offre des solutions de gestion des soins de santé à domicile et communautaires.

AlayaCare a développé une plateforme informatique pour gérer et organiser les soins à domicile aussi bien pour les soignants que pour les patients.

«Les soins de santé à domicile évoluent à un rythme effréné, et le marché se tourne vers un modèle de livraison assisté par la technologie qui repousse les limites des soins», a commenté Adrian Schauer, PDG de l’entreprise, dans un communiqué diffusé mardi.

L’investissement sera partagé entre l’achat de nouvelles actions dans l’entreprise (33 millions $) et le rachat d’actions existantes (18 millions $). La ventilation de la somme totale entre la Caisse, Investissement Québec et Inovia n’a pas été divulguée.

«AlayaCare permet de grandes améliorations de la qualité de vie en permettant aux patients de recevoir des soins à domicile. Les solutions de soins de santé à domicile sont particulièrement bien adaptées pour les aînés», a affirmé Charles Émond, premier vice-président et chef des investissements au Québec et planification stratégique globale.

AlayaCare emploie 200 personnes et ses bureaux montréalais sont situés boulevard Saint-Laurent.