Jacques Rougeau père est décédé

L’ancien lutteur québécois Jacques Rougeau père est mort lundi à l’âge de 89 ans des suites d’une fibrose pulmonaire, a annoncé sa famille dans un communiqué émis mardi.

Celui qui est né le 27 mai 1930 a commencé à lutter en 1955, mais considérant le tout peu payant, il est demeuré inactif une dizaine d’années avant de revenir dans l’arène en 1965 au sein des As de la lutte. Frère de Jean «Johnny» Rougeau, il a partagé le même ring que plusieurs figures connues de la lutte durant les décennies 1960 et 1970 dans la Belle Province. The Sheik, Abdullah the Butcher, Hans Schmidt et le célèbre Maurice «Mad Dog» Vachon l’ont d’ailleurs affronté entre les câbles.

«Il a fait partie du paysage québécois pendant plusieurs années et il était important pour nous de partager la nouvelle avec tous ceux et celles qui l’ont suivi, apprécié et aimé dans sa carrière publique, a pour sa part écrit sa famille. Il a porté un nom qui résonne tellement dans ce milieu et principalement au Québec. Ses trois fils, Raymond, Jacques et Armand, une de ses filles, Joanne, ainsi que trois de ses petits-fils, ont marché dans ses pas, œuvrant tous dans le milieu de la lutte à un moment ou à un autre.»

«Mais si, pour vous, il était un lutteur populaire, pour nous, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père tout autant aimé et estimé. Il était la force tranquille de notre famille et son départ est et sera très douloureux», ont ajouté ses proches.