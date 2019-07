La ministre veut régler le problème d'érosion des berges à Canton-Tremblay

L’érosion des berges dans le secteur de Canton-Tremblay à Saguenay fait encore jaser.

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a accepté de rencontrer une citoyenne concernée par le phénomène vendredi dernier.

Mariette Savard a récemment lancé sur le web une campagne de financement pour la réalisation de travaux sur son terrain grugé par l'érosion. Elle estime leur coût à 70 000 dollars.

«C’est certain que le dossier va se régler. On va l’avancer et je vais continuer à discuter avec les gens concernés», a assuré la ministre.

Mme Savard espère un règlement rapide dans le dossier, mais elle craint qu'il s'agisse d'une simple promesse électorale de la part de la ministre.

Andrée Laforest espère être en mesure de lui donner une réponse avant l'arrivée des prochaines grandes marées en octobre prochain.