La question de la nationalité définitivement exclue du recensement américain

Le gouvernement de Donald Trump a renoncé mardi à introduire une question sur la nationalité dans le prochain recensement de la population aux États-Unis, une mesure qui risquait selon ses détracteurs de conduire à minimiser la population d'origine immigrée.

Cette annonce suit une décision de la Cour suprême des États-Unis, qui avait bloqué jeudi l'ajout de cette question pour le recensement prévu en 2020, jugeant «artificielles» les justifications fournies par l'administration Trump.

Le président américain avait à l'origine appelé à un report de l'impression imminente des formulaires devant servir au recensement --qui doit se tenir tous les dix ans selon la Constitution-- le temps de fournir de nouveaux arguments à la Cour.

«Il y a une grande différence pour moi entre être un citoyen des États-Unis et être un (résident) illégal», avait déclaré M. Trump lundi devant des journalistes, réaffirmant vouloir établir grâce au recensement la situation de chacun.

Une option finalement abandonnée, a annoncé mardi la procureure générale de l'État de New York: «Nous sommes heureux que le recensement de 2020 commence à être imprimé sans une question sur la nationalité», a écrit Letitia James, qui avait attaqué cette mesure aux côtés d'autres États.

«Alors que l'administration Trump a pu chercher à politiser le recensement», celui-ci «restera un outil servant à obtenir un décompte exact de notre population», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Les enjeux étaient énormes: le recensement conditionne l'octroi de 675 milliards de dollars de subventions fédérales et le nombre de sièges alloués à chaque État à la Chambre des représentants, en fonction du nombre de résidents.

Or l'ajout d'une question sur la nationalité, abandonnée il y a plus de soixante ans, aurait poussé entre 1,6 et 6,5 millions d'immigrés à s'abstenir de participer ou à mentir sur le questionnaire, par peur d'être fichés, selon les experts du bureau du recensement.