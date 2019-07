L’argent électronique Canadian Tire va avoir une date d’expiration

Les célèbres billets Canadian Tire prennent de plus en plus la forme d’une monnaie électronique, mais, contrairement aux espèces, cet argent accumulé dans un compte virtuel peut disparaître après un certain temps.

L’entreprise canadienne indique sur son site web qu’à compter du 1er décembre prochain, s’il n’y a aucune activité dans le compte électronique Récompenses Triangle pendant 18 mois l’argent qui s’y trouve est annulé.

Les membres inscrits au programme Récompenses Triangle seront quand même prévenus au moins un mois avant que leur fonds soit supprimé, assure Canadian Tire.

Quant à la mythique monnaie en papier, elle continuera d’être acceptée en magasin malgré le virage électronique, peut-on apprendre sur le site web de la compagnie.

Imprimé sur du véritable papier-monnaie, l’argent Canadian Tire a une durée de vie qui se compte en années plutôt qu’en mois.