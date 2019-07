Le prix à la pompe fait sursauter à Rimouski

Le coût de l'essence fait sursauter les automobilistes dans la région de Rimouski depuis que le prix à la pompe a bondi de 10 cents, vendredi dernier. Depuis, le prix affiché est de 136,4 le litre.

«Avec 136,4, le prix est au-dessus du prix réaliste CAA-Québec fixé à 133,3 le litre pour la région», a expliqué le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin.

Les écarts de prix avec les stations-service du reste du Bas-Saint-Laurent allant jusqu’à 20 sous moins cher, ainsi qu'avec les régions voisines irritent aussi les automobilistes.

«Ils exagèrent avec les différences de prix à l’extérieur on mériterait un petit repos, ils ne nous donnent pas de chance. Ils veulent du tourisme, mais là je crois que le tourisme va manger une claque», a lancé une résidente de Rimouski.

Bien que la demande soit à la hausse à cette période-ci de l'année, CAA-Québec indique qu'il est difficile d'expliquer exactement pourquoi les prix fluctuent autant à l'intérieur d'une même région. Les taxes variant d'une région à l'autre, le passage à l'essence d'été et le contexte géopolitique sont tous des facteurs qui influencent le cours de l'essence.

Mis à part les MRC de la Gaspésie, c'est dans la MRC de Rimouski-Neigette où l'essence coûtait le plus cher au Québec mardi.

Dans un tel contexte, CAA-Québec conseille aux automobilistes de magasiner leur essence.

«Quand c'est plus cher que le prix réaliste, ce n'est pas compliqué, on boude on y va pas a la station-service et on surveille Info essence, on attend que le prix redescende», a conseillé Pierre-Olivier Fortin.