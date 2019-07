Les nouveaux valideurs commencent à apparaître dans les bus de la STM

De nouvelles machines pour la lecture des titres de transport ont commencé à être installées à bord des autobus de la Société de transport de Montréal, même si elles ne seront activées qu’en 2020.

Ces nouveaux équipements, qui peuvent être aperçus dans 25 autobus du réseau depuis quelques semaines, seront à terme installés dans tous les autobus de la Société de transport de Montréal (STM). Ils seront présents non seulement à l’avant des véhicules, mais aussi aux portes arrière des autobus articulés.

L’embarquement par toutes portes sera donc possible pour la clientèle, peu importe le titre de transport qu'elle détient. Le temps de lecture sera aussi plus rapide sur ces nouveaux lecteurs. Les écrans seront plus grands et les signaux sonores meilleurs, a affirmé la STM.

L’installation se poursuivra au cours des prochains mois, et vers mars 2020, les équipements de certains autobus seront activés et testés en projet pilote. La mise en service officielle devrait se faire graduellement au printemps 2020, pour que tous les valideurs soient activés avant l’hiver 2021.

Au départ, seules les cartes à puce (par exemple les cartes OPUS ou L’Occasionnelle) seront acceptées, mais éventuellement, ces valideurs devraient permettre le paiement grâce à d'autres technologies, comme les cartes de crédit.

La STM a acheté au total 2727 valideurs. Le projet a coûté 16,6 M$.