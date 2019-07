Nos anciennes usines de papier cartonnent

La multiplication des boîtes «sourire» d’Amazon se fait sentir dans les usines de carton du Québec, du Bas-Saint-Laurent à Montréal.

Partout en Amérique du Nord, d’anciennes usines de papier qui roulaient à perte sont converties en usines de carton afin de profiter de la demande suscitée par l’engouement pour le commerce électronique.

À Trois-Rivières, Kruger et le gouvernement du Québec ont investi 250 M$ pour faire passer une ligne de production du papier journal au carton recyclé. Les immenses rouleaux de carton qui en sortent sont ensuite transformés en boîtes à Montréal.

De son côté, Cascades a déboursé 26 M$ pour agrandir son usine de fabrication de boîtes de Drummondville, qui est maintenant largement automatisée. Elle est alimentée par du carton fabriqué à Cabano et à Kingsey Falls.

Spécialement pour Amazon

Dans son centre de recherche, Cascades a mis au point, à la demande d’Amazon, des « meubles » en carton avec tiroirs qui permettent au géant américain de ranger des objets de petite taille dans trois de ses entrepôts canadiens.

Ce nouveau produit pourrait générer des revenus significatifs.

L’entreprise québécoise n’entend pas en rester là. Elle vient d’inaugurer, au New Jersey, l’une de ses plus grandes usines de boîtes de carton ondulé.

«On a choisi l’endroit idéal parce que c’est la mecque du commerce électronique», explique Charles Malo, président de la division carton-caisse de Cascades. Et comment ! Amazon compte pas moins de 12 centres de distribution au New Jersey.

L’an dernier, Cascades a aussi acheté, pour 34 M$ US, une usine de papier journal en Virginie dans le but de la transformer en usine de carton recyclé, un projet qui pourrait atteindre 300 M$ US.

Revenus de plus de 250 M$

Négligeable pour l’industrie il y a quelques années, le commerce électronique représente désormais plus de 12 % du marché nord-américain du carton ondulé. Pour Cascades, cela représente des revenus de plus de 250 M$ par année.

«La tendance, c’est de réduire le suremballage, alors ça va peut-être ralentir un peu, mais ça va être une belle croissance quand même», note Gino Lévesque, vice-président chez Kruger.

Cascades et Kruger ont tous deux investi massivement pour entrer dans le secteur du carton léger, un produit innovant prisé par les acteurs du commerce électronique soucieux des coûts de transport.

Amazon demande aussi à ses fournisseurs que leurs boîtes résistent aux chocs et aux chutes. Cascades fait des tests en laboratoire pour aider ses clients à se conformer à ces exigences.

«Les gens n’apprécient pas tout ce qu’il y a dans une boîte, lance M. Malo. Toute la science qu’il y a pour qu’elle protège et fasse la promotion d’un produit. Il y a beaucoup de travail là-dedans !»