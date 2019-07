Patrice Michaud: plus de 10 ans de carrière grâce à Petite-Vallée

En 2008, quand Patrice Michaud s’est résolu à surmonter sa timidité et à tenter sa chance au Festival en chanson de Petite-Vallée, il était loin de se douter que l’expérience allait changer sa vie en entrainant une suite d’événements exaltants.

«J’y suis allé parce que ça se passait chez nous. C’était moins gênant...», a raconté le Gaspésien qui gagnait alors sa croûte dans un magasin d’articles de sports de Québec, tout en poursuivant des études en littérature française à l’université Laval!

Il reconnaît avoir entrepris sa nouvelle carrière «sur le tard». Mais, à sa grande surprise, les résultats furent presque instantanés puisque l’année suivante, avec sous les bras trois prix décrochés à Petite-Vallée, il se retrouve au Festival international de la chanson de Granby, où il remporte la palme!

Boule de neige

Aussitôt, le succès fait boule de neige pour la nouvelle coqueluche qui se démarque par sa forte et chaleureuse présence en scène, son talent de conteur et ses chansons accrocheuses.

Viennent un premier album et une tournée d’une centaine de spectacles portée par son premier grand succès «Mécaniques générales», qui se retrouvera comme par magie dans les campagnes publicitaires de Pepsi et de Honda !

Un beau cadeau de la vie «qui couvre les frais de production d’un album», a-t-il confié à l’agence QMI.

Le luxe de dire non

Ce double cachet inattendu, combiné au succès de ses trois albums et de sa tournée d’une centaine de spectacles comble le chanteur.

«Ça m’a donné le luxe de refuser des offres, notamment à la radio et à la télévision, mais aussi de préparer mon prochain album sans m’imposer une date butoir», a souligné le père de deux enfants qui a pour priorité sa vie familiale et qui habite toujours la même maison d’époque de Lotbinière.

Non à la France

Même s’il a apprécié ses tours de chant en Europe avec Richard Desjardins, il n’envisage pas de tenter sa chance en France. «C’est trop de temps et d’énergie à investir sans recevoir la même garantie», a-t-il expliqué.

Ces jours-ci, il se nourrit de la grosse dose d’amour qu’il reçoit au Festival de la chanson de Petite-Vallée, où il est l’invité d’honneur de la 37e édition.

Il a été ému aux larmes lors de l’hommage rendu par un chœur de 300 enfants jeudi et, lundi soir, un autre hommage devait lui être offert par des artistes invités de la 37e édition placée sous le thème «Oh! Mon bel ami».

Un homme heureux

Visiblement heureux, il se dit redevable et attaché à ce festival qui l’attire année après année pour la chaleur «de la gang et des gens de la place».

«On s’y sent en famille», a soutenu le chanteur qui y retourne régulièrement en été comme spectateur, mais aussi à l’automne pour des moments de qualité avec «la parenté».

«Quand je suis débarqué ici, il y a quelques jours, une dame est venue me porter un pain frais et des cretons, en me disant avec le plus beau des sourires "gouttez-moi à ça." Et bien, c’est ça Petite-Vallée.»