Un Réseau express vélo qui fait rager sur l’avenue Souligny

La dernière assemblée du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avant les vacances estivales, prévue ce soir, pourrait être houleuse si on se fie à la grogne persistante des citoyens de l’avenue Souligny qui perdront plus de 250 cases de stationnements pour faire plus de place aux cyclistes.

En mai dernier, l’administration Plante a annoncé la création sur une quinzaine d’axes du Réseau express vélo (REV). Dans l’Est de la Ville, malgré des consultations citoyennes, le projet du REV continue de susciter de la grogne et de semer la controverse en particulier dans le quartier Tétreaultville.

Sur l’avenue Souligny, c’est la portion entre la rue Dickson et l’avenue Hector qui sera transformée en piste cyclable bidirectionnelle d’une longueur de 5,3 kilomètres.

Les gens pourront accéder notamment à la maison de la culture Mercier, à l’école secondaire Édouard-Montpetit ainsi qu’à l’aréna Clément-Jetté.

Mais pour réaliser ce projet, il faudra sacrifier au-delà de 250 places de stationnement.

«Je n’ai rien contre la piste cyclable parce que j’aime ça faire du vélo, sauf que je ne veux pas perdre un côté pour me stationner», soutient une résidente.

«L’hiver, quand ils vont faire le nettoyage, ça va être épouvantable, dit un autre citoyen. C’est un problème. C’est un très beau projet, mais le seul hic, c’est le stationnement.»

De son côté, la Ville avait expliqué aux citoyens dans le cadre des consultations publiques avoir fait des évaluations à toutes heures de la journée et de la soirée pour en arriver à la conclusion que les 260 cases de stationnement retirées sont rarement toutes utilisées.

Sur l’avenue Souligny, les travaux débuteront dès cet été.