Un théâtre bric-à-brac pour toute la famille

Le Théâtre La Roulotte propose cet été une comédie éclatée, gratuite et présentée dans plusieurs parcs de Montréal, où toute la famille pourra y trouver son compte.

«Quand j’ai écrit la pièce Cache-cache, j’ai vraiment visé à faire une pièce qui était pour toute la famille, du théâtre populaire. J’ai à la fois visé les adultes, les enfants et le grand frère qui pourrait venir voir la pièce et qui serait adolescent», a indiqué Maxime Champagne, l’auteur de la pièce.

La pièce Cache-cache sera ainsi présentée gratuitement tout l’été sur l’île de Montréal, dans 39 parcs des 19 arrondissements de la ville. On y suit les aventures rocambolesques d’une troupe de saltimbanques et d’artistes qui tentent de sauver leur spectacle de la catastrophe.

«On joue beaucoup avec l’environnement. Les personnages savent qu’ils sont dans une pièce de théâtre, ils reconnaissent qu’il y a des enfants devant eux, ils interagissent avec le parc. Donc il y a beaucoup d’éléments qui sont différents des années précédentes, a poursuivi l’auteur. On voulait faire une roulotte un peu différente, un peu décalée, une roulotte qui était un peu bordélique, bric-à-brac.»

À l’extérieur

Si la présentation d’une pièce de théâtre en plein air peut contribuer à rendre le spectacle plus accessible et convivial, il peut aussi rendre sa présentation plus compliquée.

«On doit jouer même s’il y a des choses qui se passent autour du parc. On ne doit pas non plus se laisser déconcentrer par les gens qui peuvent partir à n’importe quel moment durant le spectacle comme on est dans un parc», a expliqué Maxime Champagne.

Le Théâtre La Roulotte prouve néanmoins, par sa 67e année d’existence, qu’il est toujours pertinent.

«On donne à la population un théâtre gratuit, en plein air, ouvert à tous. On ne se casse pas la tête, c’est festif. C’est peut-être ça qui a permis à La Roulotte de durer aussi longtemps», a conclu Maxime Champagne.

La pièce Cache-cache sera présentée mercredi matin à 10h30 au parc François-Perrault ainsi que tout l’été dans plusieurs parcs de l’île de Montréal. Au total, 50 représentations auront lieu jusqu’au 16 août 2019.