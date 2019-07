Alan Côté, le forgeron de Petite-Vallée

Plus de 600 chanteurs et musiciens fouleront les scènes de la 37e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, un autre tour de force de son président Alan Côté, son «forgeron» depuis les tout débuts.

Décrit comme un rassembleur à la forte personnalité, c’est sur lui que repose le succès, année après année, de cette grande aventure qui continue de surprendre par son ampleur dans une région aussi éloignée.

Lorsqu’on lui demande la principale qualité pour relever un tel défi, le coloré personnage répond: «Ça prend du cœur au ventre et un brin de folie... Ça prend aussi un bon leadership pour ne pas perdre le contrôle.»

Beaucoup de gens

L’événement, qui se poursuit jusqu’à dimanche dans la péninsule gaspésienne, aligne une cinquantaine de spectacles, principalement sous deux grands chapiteaux. Il fait appel à près de 200 musiciens et chanteurs, en plus de 400 choristes... Il faut ajouter à cela une cinquantaine d’employés à temps plein l’été et 200 bénévoles.

Alan Côté est partout à la fois. Il voit à tout dans les moindres détails. Et le soir, il rebondit souvent sur une scène pour présenter les invités de son festival.

C’est un gars du coin. «Je suis né ici, juste en bas de la côte...» Son grand père était forgeron. Et c’est dans sa forge qu'Alan Côté a lancé la grande aventure en 1985 en créant Le Théâtre de la Vieille Forge. Depuis, le Festival en chanson de Petite-Vallée, c’est toute sa vie. Il entretient des liens d’amitié avec ses artistes qu’il courtise parfois en leur faisant miroiter un séjour agréable dans une maison au bord de l’eau...

Ça marche souvent sauf pour Jean-Pierre Ferland qui lui avait répondu: «Je vais te faire une confidence: j’haïs la mer...» Malgré cela, il est quand même venu.

Budget de 2,5 millions $

Employé à temps plein, celui qui cumule les fonctions de directeur général et de directeur artistique doit jongler avec un budget annuel de 2,5 millions $ pour gérer son Village en chanson qui comprend le Festival en chanson de Petite-Vallée (1,5 million $), le Théâtre de la Vieille Forge et un Camp de formation dédié à la chanson.

Celui qui invite son monde à «chanter plus fort que la mer» a reçu de belles récompenses pour son apport à la chanson, dont un prix Diane Juster de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec, en plus d’un hommage rendu par la Bourse Rideau en 2018.

Il est aussi un chansonnier qui s’est offert un album, en 2011, intitulé «Chercher son ours».

Ce forgeron des mots aime s’inspirer de personnages marquants de son milieu.

La reconstruction

À l’approche de la soixantaine, Alan Côté a hâte de retrouver sa plume. «Je n’ai pas l’intention de quitter le Festival en chanson, mais j’envisage de réduire mes activités, quitte à rester comme consultant au niveau de la programmation...»

Pour l'heure, il se doit de repousser l’heure de la retraite, car il a un dernier grand projet à cœur: celui de reconstruire son Théâtre de la Vieille Forge ravagé par un incendie en 2017. Le centre névralgique du Festival en chanson a été remplacé temporairement par un chapiteau.

Le projet de reconstruction est évalué à 9,8 millions $. Le montage financier tarde à se réaliser. Alan Côté s'impatiente d'ailleurs devant la lenteur bureaucratique, mais il garde espoir de lancer la construction à l’automne 2020 pour une inauguration au printemps 2021.