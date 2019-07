Au rendez-vous malgré la maladie

À défaut de pouvoir prendre le départ avec les autres cyclistes du Tour CIBC Charles-Bruneau, Yves Bergeron, grandement diminué par la maladie, tenait à participer à l’événement à titre de bénévole cette année.

«Je suis juste content d’être là, dit l’homme de 62 ans, avec une certaine sérénité. Honnêtement, au mois de juillet 2018, on me donnait un an à vivre. Je suis encore là, je peux participer. Je suis heureux, même si je ne pédale pas. Pour moi, c’est important de rester avec les gens et de continuer à supporter la cause des enfants atteints de cancer.»

D’ici vendredi, M. Bergeron suivra différents pelotons, à bord d’un véhicule. Il aidera et encouragera les cyclistes en distribuant, par exemple, des bouteilles d’eau. Son unique présence sera par ailleurs le meilleur carburant pour ceux et celles qui connaissent son histoire.

«C’est la quatrième année que je participe au parcours de quatre jours. Pour cette édition, j’ai demandé à rester en place en tant que bénévole parce que la maladie m’empêche de rouler. Je n’ai plus le droit de prendre le vélo», révèle-t-il.

«Yves est un homme extraordinaire, vient par ailleurs qualifier Pierre Bruneau, chef d’antenne au réseau TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau. C’est une inspiration pour nous, les cyclistes. C’est un des nôtres qui se retrouve lui-même confronté à la maladie.»

«Le cancer était revenu»

Originaire de la région de Québec, Yves Bergeron a vécu à Chicoutimi pendant une trentaine d’années. Il y a rencontré sa femme Louise Lapointe qui fait d’ailleurs partie des 850 cyclistes prenant part au Tour CIBC Charles-Bruneau, cette semaine. Ancien directeur de mise en marché chez Lowe’s, M. Bergeron avait complété difficilement les 600 kilomètres, l’an dernier, lui qui est pourtant un excellent cycliste.

«C’est un peu inusité, note-t-il à propos de son expérience vécue en 2018. J’ai eu de la misère à compléter et je ne comprenais pas pourquoi. J’ai compris la semaine suivante quand j’ai rencontré l’oncologue et qu’on m’a avisé que le cancer était revenu et que c’était généralisé.»

Déjà, en 2014, M. Bergeron avait été frappé par un mélanome dans le dos, soit un cancer qui naît dans la peau. Quelques années plus tard, la maladie devait attaquer tour à tour les poumons, les os et, plus récemment, le cerveau.

«J’ai pédalé 600 km en quatre jours dans ces conditions-là, à la chaleur, et en ne sachant pas que le cancer m’affectait autant. Je me suis dit que si je l’avais fait malade en pédalant, l’an passé, je pouvais bien le faire cette année comme bénévole. Aider les gens, supporter les gens, pour moi, c’est important!»

Au jour le jour

Depuis décembre dernier, Yves Bergeron passe la majeure partie de son temps à l’hôpital. Il a aussi fréquenté un centre de réadaptation au cours du dernier mois. Malgré tout, c’était hors de question pour lui de rater ce nouveau rendez-vous au Tour CIBC Charles-Bruneau.

«Aujourd’hui, j’ai appris à vivre une journée à la fois, dit-il. Ça fait des années que je supporte la cause des enfants malades, mais évidemment, je le comprends plus que n’importe qui maintenant parce que j’ai passé à travers tous les traitements, dont la chimiothérapie, la radiothérapie et l’immunothérapie. Malheureusement, sans vraiment trop de succès, mais on accepte ça et on y va au jour le jour. Pour l’instant, ça va bien. Demain, on verra.»

Comme une famille

M. Bergeron incarne cette solidarité présente dans un événement comme le Tour CIBC Charles-Bruneau.

«C’est une famille qui se réunit pour travailler pour vaincre le cancer», résume-t-il.

S’il ne sait pas combien de temps il pourra encore tenir face à la maladie, Yves Bergeron est convaincu d’une chose : il tenait à être avec les siens ces jours-ci. Jusqu’au bout, il contribuera à amasser des fonds pour la recherche.

- Les participants au parcours de l’espoir, qui se tient sur quatre jours, se rendaient de Montebello à Salaberry-de-Valleyfield, mercredi. Après une escale à Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi soir, ils rejoindront les cyclistes de plusieurs autres parcours pour la grande arrivée prévue vendredi à Boucherville.