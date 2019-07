Festival Diapason, un événement d’envergure pour Laval

Le Festival Diapason, présenté à partir de jeudi, souhaite offrir une programmation éclatée aux résidents de Laval et ainsi se distinguer des événements organisés à Montréal.

« Le festival s’inscrit vraiment dans son lieu géographique, a soutenu Carl-Éric Hudon, programmateur du Festival Diapason. L’idée c’est de faire découvrir de la nouvelle musique, des propositions plus alternatives au public, mais ici, dans le quartier Sainte-Rose. Il y a des familles qui viennent de notre bord, des jeunes adultes, qui ont le goût d’avoir une offre qui leur ressemble»

Parmi les gros noms qui seront de la programmation cette année, on peut penser notamment aux artistes Milk and Bone, Koriass, Alaclair Ensemble, Safia Nolin, Salomé Leclerc ainsi que plusieurs groupes et artistes émergents. L’ensemble des concerts extérieurs est gratuit et ouvert à tous.

«Laval a un statut particulier dans l’imaginaire collectif des gens parce que c’est à la fois une région en soi, mais c’est aussi vu comme faisant partie de la grande région de Montréal, a ajouté le programmateur du festival. Alors la distinction parfois elle n’est pas évidente avec nos partenaires et nos agents d’artiste. Donc il faut faire comprendre à quel point le festival s’adresse vraiment aux gens de sa région.»

À ceux qui souhaiteraient assister à certains concerts, un service de navettes en partance de la station de métro Montmorency a été mis en place par la Société des transports de Laval. Les nombreux festivaliers, de Laval comme de la métropole, pourront ainsi se rendre sur le site plus facilement.

Un spectacle en croisière

Autre particularité de la fin de semaine, trois spectacles seront présentés à bord d‘un ponton qui sillonnera la rivière des Mille Îles dimanche en après-midi. Philémon Cimon, Fred Fortin et Julie Doiron partiront tour à tour en croisière, le temps d’un concert.

Il s’agit des seuls spectacles où l’achat d’un billet est nécessaire. Les spectacles de Fred Fortin et de Philémon Cimon affichaient déjà complet. Le ponton peut accueillir jusqu'à 45 personnes.

« Les gens se présentent avec leurs billets, embarquent sur le bateau, et partent pour une belle ride sur l’eau, a ajouté Carl-Éric Hudon. C’est le genre de chose qu'on peut se permettre dans ce type de festival en région. »

Pour la chanteuse Julie Doiron, l’expérience sera certainement concluante. « Je suis en train d’écrire pour mon prochain album, et donc j’ai plein de nouvelles chansons que je vais essayer de jouer », a indiqué l’auteure-compositrice-interprète.

« Et moi, j’me sens super bien dans l’eau. Donc sur l’eau, ça devrait marcher aussi », a conclu Julie Doiron, le sourire aux lèvres.

La 11e édition du Festival Diapason aura lieu du 4 au 7 juillet dans le quartier Sainte-Rose, à Laval.