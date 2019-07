Le mot «criminel» tatoué en plein front et une peine à sa mesure

Un incorrigible bandit trouvé coupable de 38 vols à main armée vient d’écoper d’une peine à la mesure du mot «criminel» qu’il s’est fait tatouer en plein front.

Georges Turgeon, 44 ans, pourrait ne jamais ressortir du pénitencier après avoir été condamné à y rester enfermé pour une durée indéterminée, le 19 juin, au palais de justice de Longueuil.

Le braqueur de Sorel-Tracy, qui a passé seulement neuf mois en liberté depuis 1993, a fait l’objet de cette peine sans limites fixes après avoir été désigné « délinquant dangereux », un statut réservé aux 600 pires récidivistes du pays.

12 vols en un mois et demi

Turgeon venait d’obtenir sa libération conditionnelle après une sentence de 10 ans quand il a commis le premier d’une série de 12 vols qualifiés en l’espace d’un mois et demi, le 1er février 2013.

Ces larcins ont été perpétrés à Montréal, à Longueuil, à Magog et à Contrecœur.

C’est après un hold-up dans un commerce de cette dernière municipalité de la Montérégie que Turgeon a finalement été appréhendé par des patrouilleurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

Le propriétaire de la Bijouterie Hamel, une employée et une cliente avaient été ligotés et menacés d’une arme à feu par Turgeon et ses complices, le 15 mars 2013.

Sous le choc, Michel Hamel a ensuite préféré vendre sa bijouterie.

« Ce dernier vol était la fois de trop », avait-il confié à l’Agence QMI.

« Victime du système... »

Depuis mai 2018, Turgeon arbore un tatouage sur le front où il s’est fait écrire « en grosses lettres le mot “criminal” » par un codétenu, a observé la juge.

« Il se considère victime du système carcéral et de la société », a-t-elle déclaré au sujet de celui qui a dit avoir été abusé sexuellement durant son enfance.

Le psychiatre Louis Morissette, chargé d’évaluer ce récidiviste pour le tribunal, a estimé que celui-ci « est nettement plus à risque de récidive violente et générale que la majorité des individus incarcérés au pénitencier ».

De plus, Turgeon « se qualifie à la limite inférieure de la psychopathie » et présente un « trouble de la personnalité antisociale ».

« Les thérapies individuelles pour ce genre d’individus ne donnent pas de résultats très probants », selon le Dr Morissette.

Agression à la brosse à dents

En cour, Turgeon, qui s’est récemment « converti à la religion musulmane », a présenté des excuses à ses victimes.

Mais le braqueur aux 38 condamnations, qui a déjà agressé un codétenu à coups de brosse à dents, a minimisé ses crimes en affirmant « qu’il y a des voleurs bien pires » et plus violents que lui.

Il a aussi qualifié les services correctionnels de « pourris » et admis n’avoir « jamais » respecté ses conditions de libérations conditionnelles.

Turgeon semble si irrécupérable que même son avocat, Me Jean-François Lambert, avait plaidé pour une sentence exemplaire de 20 ans d’incarcération.

► Le cas de Georges Turgeon est réévalué de façon sporadique par les services correctionnels et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.