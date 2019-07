Le plus vieux fait divers du monde enfin résolu?

Une équipe de scientifiques croit avoir résolu ce qui serait le plus vieux fait divers de l’histoire : un homicide survenu il y a quelque 33 000 ans!

Le crâne de «Cioclovina calvaria», découvert en 1941 par des mineurs dans une caverne de Transylvanie, en Roumanie, intrigue les archéologues depuis plusieurs années.

De nombreuses études ont été réalisées sur le crâne au fil des ans pour connaître les circonstances de son décès.

Voilà que des chercheurs menés par une université allemande croient avoir trouvé la cause de la mort de l’homme.

L’homme du Paléolithique serait décédé après avoir été frappé à la tête avec un objet qui ressemble à un bâton, selon la recherche publiée dans le magazine «Plos One».

«Cioclovina calvaria» aurait reçu deux vicieux coups à la tête, vraisemblablement affligés par un gaucher.

Avant de tomber au sol et de mourir, la victime faisait face à ses agresseurs, selon les analyses des experts.

«Les résultats de notre étude suggèrent fortement que les fractures de Cioclovina calvaria constituent une preuve irréfutable d'une violence interpersonnelle fatale chez les humains modernes du début du Paléolithique supérieur européen», explique-t-on dans la recherche.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont testé plusieurs simulations sur un crâne synthétique : coup de bâton, coup avec une roche, diverses chutes.

De plus, les chercheurs sont convaincus que les coups ont été assénés de façon délibérée et non accidentelle.

Le reste du corps de «Cioclovina calvaria» n’a jamais été retrouvé.

Avec ces nouveaux éléments, les chercheurs peuvent affirmer que les homicides étaient déjà présents il y a des milliers d’années.

«La période du Paléolithique supérieur est caractérisée par une intensification de l’innovation technologique, un comportement symbolique accru et une complexité culturelle. Nous montrons que le répertoire comportemental des premiers Européens modernes comprend également des interactions interpersonnelles violentes et des meurtres», précise-t-on.