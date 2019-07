Le Québec redouble d’efforts pour vendre son électricité

L’Ontario de Doug Ford réalisera tôt ou tard qu’elle ne peut se passer de l’hydroélectricité québécoise, a estimé hier le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, lors d’une visite éclair dans cette province.

« Mon message est clair : notre électricité est là, elle est disponible. Si j’étais ministre de l’Économie de l’Ontario, je serais excité d’utiliser l’énergie durable, renouvelable et abordable du Québec », a indiqué M. Fitzgibbon en entrevue au Journal, lors de son premier périple dans la Ville reine à titre de ministre.

« Le Québec est clairement appelé à être la batterie du nord-est de l’Amérique du Nord, le nord-est incluant l’Ontario et les États américains limitrophes au Québec. On va tout faire pour se rendre attractif pour l’Ontario avec notre électricité », a-t-il affirmé, rappelant que ce mode de production d’électricité est beaucoup plus vert que le nucléaire, méthode privilégiée par le gouvernement de Doug Ford.

En novembre, lors d’une rencontre avec Doug Ford, François Legault avait proposé qu’Hydro Québec vende de l’électricité à l’Ontario. Cela aurait évité à la province de remettre à neuf ses centrales nucléaires vieillissantes, un projet pharaonique.

Doug Ford avait rapidement fermé la porte à cette option. Le gouvernement Legault espère à tout le moins que l’Ontario fera appel à Hydro-Québec pendant les travaux de réfection.

Accroître tous les échanges

Devant la Chambre de commerce de la région de Toronto, M. Fitzgibbon a aussi appelé les deux provinces à accroître massivement leurs échanges.

« Il faut une fois pour toutes que l’Ontario et le Québec travaillent sur des projets qui vont faire en sorte qu’on soit beaucoup plus forts ensemble que séparément. L’Ontario est le partenaire le plus logique pour le Québec. » Les échanges entre les deux provinces s’élèvent à plus de 80 milliards $ actuellement.

La visite d’une journée a aussi été l’occasion pour M. Fitzgibbon de rencontrer plusieurs entreprises ontariennes.