Lou Doillon envoûte Montréal

Lou Doillon a complètement envouté les spectateurs du MTelus, mercredi soir, alors qu’elle se produisait dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Le public écoutait studieusement et avec attention, tout en lui réservant des applaudissements nourris et mérités.

Gracile et un grand sourire accroché sur le visage, Lou Doillon a débarqué sur scène en toute simplicité. Immédiatement, sa voix rauque et vibrante s’est élevée, avec quasiment sans accompagnement, avec les premiers mots de «Burn», donnant des frissons dans le dos. Elle a poursuivi avec une enfilade de trois titres de son plus récent album, «Soliloquy», sorti il y a quelques mois.

Elle est ensuite allée piger des chansons plus anciennes, comme «Good Man» et «Real Smart».

Même si son style a beaucoup évolué entre son premier essai, «Places», qui date de 2012, et son dernier, paru en février dernier, l'artiste réussit à mélanger et à alterner les chansons des différentes époques sans les dénaturer et, surtout, avec une homogénéité surprenante.

Sur scène, ses quatre comparses musiciens sont solides et l’appuient dans sa volonté de revisiter son répertoire dans un style plus rock et plus affirmé.

Digne héritière d’une grande lignée de chanteuses, si on ne pense qu’à Jane Birkin, sa mère, et à Charlotte Gainsbourg, sa soeur, Lou Doillon a non seulement su capter le talent familial doublé d’un charisme hors du commun.

Si elle semble un peu réservée dans ses interventions, sa seule présence sur scène vaut tous les discours. Et quand elle empoigne sa guitare électrique, on est prêt à la suivre jusqu’au bout de la nuit.

On a notamment apprécié réentendre «Devil or Angel», «So Still» et «Where to Start» avec des arrangements encore plus accrocheurs et percutants.

Lou Doillon sait parfaitement jouer avec sa voix profonde et grave, qui accroche par moments dans des tonalités blues. Étrangement, si elle a une voix puissante en chantant, elle s’adresse au public avec une petite voix très douce et chaleureuse.

La soirée devait ensuite se poursuivre avec des titres connus comme «Icu», «Places», «Left Behind» ou encore «It’s You».