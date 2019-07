Nouvelle image d’une adolescente disparue depuis la mi-mai

La police de Montréal demande de nouveau l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis la fin mai, dans l’ouest de la métropole.

Amanda Bédard, qui pourrait avoir de mauvaises fréquentations, a été vue le 27 juin dans un hôtel de l’arrondissement de Ville-Marie, au centre-ville de la métropole, selon ce qu’a indiqué mercredi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Elle aurait modifié légèrement son apparence: cheveux plus courts et plus pâles. Elle pourrait se trouver à Montréal ou dans une autre ville canadienne», a indiqué le SPVM, par communiqué.

La jeune femme avait été vue auparavant pour la dernière fois à son école, le 30 mai dernier.

Elle mesure 1,65 mètre (5 pi 5 po) et pèse 66 kg (165 lb). La jeune femme s’exprime en français.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133 ou avec le 911.