Trudeau a le rapport sur la possible séparation du rôle de ministre de la Justice

L’ancienne vice-première ministre libérale Anne McLellan a terminé son rapport sur la possibilité de scinder le double rôle du ministre de la Justice, qui agit aussi à titre de procureur général du Canada.

Mandatée par le premier ministre Justin Trudeau pour se pencher sur la question au moment où l’affaire SNC-Lavalin battait son plein, en mars, Mme McLellan a récemment fait parvenir ses conclusions au bureau du premier ministre.

C’est ce qu’a confirmé une assistante de l’ex-politicienne libérale au sein de la firme d’avocats Bennett Jones où elle travaille.

On ne savait toutefois pas, mercredi, à quel moment le rapport serait rendu public. Le document serait en cours de traduction.

Lors de son témoignage devant le comité parlementaire de la justice, l’ex-ministre Jody Wilson-Raybould avait plaidé pour qu'on considère la possibilité que les rôles de procureur général du Canada et de ministre de la Justice soient assumés par deux personnes distinctes, comme au Royaume-Uni.

Mme Wilson-Raybould allègue avoir subi des pressions indues et inappropriées de la part du premier ministre Trudeau et de membres de sa garde rapprochée lorsqu’elle était ministre de la Justice et procureure générale du Canada.

Ces pressions auraient visé à ce qu’elle intervienne en la faveur d’une entente hors cours avec le géant québécois de l’ingénierie SNC-Lavalin.

Mme McLellan avait jusqu’à la fin juin pour remettre son rapport au premier ministre, échéance qui a été respectée selon son assistante chez Bennett Jones.

Celle qui a œuvré au sein des gouvernements de Jean Chrétien et de Paul Martin avait aussi pour mandat d’étudier la possibilité d’encadrer les interactions du personnel politique et des fonctionnaires avec le ministre de la Justice.

La nomination de Mme McLellan avait été tournée au ridicule par les conservateurs d'Andrew Scheer, qui avaient déploré qu'une libérale «enquête» sur les libéraux.

Justin Trudeau nie avoir agi de façon inappropriée dans le dossier SNC-Lavalin, mais a convenu qu’il y avait eu une «érosion de la confiance» entre Mme Wilson-Raybould et son bureau.