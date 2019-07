Une autre histoire de chien agressif qui tourne mal

Une famille de Boischatel, près de Québec, a été victime de la violente attaque d’un pitbull, qui a gravement blessé leur propre chien, mardi matin.

«Ce sont des gestes graves, des gestes gratuits. Ces chiens-là devraient avoir des muselières», clame Chantal Parent.

Elle et son fils Kevin ont été mordus lors de l’incident, mais c’est leur animal de compagnie, Buffy, qui est ressorti le plus amochée de l’attaque.

«Cette nuit, je n'ai pas dormi, mon fils non plus [...] Les tripes étaient à terre, il a fallu que je lui rentre ça dans le ventre. J'ai fait ce que j'ai pu. Elle pleurait, elle se lamentait, c'était épouvantable», raconte Chantal Parent.

L'incident est survenu à 5h30 mardi matin, alors que l’animal de la famille est sorti dehors en même temps que son maître. Au même moment, une dame promenait ses deux chiens en laisse et l’attaque est survenue.

Buffy a ensuite été transporté d'urgence au Centre vétérinaire Daubigny. Il a subi plusieurs chirurgies, mais on ne craint plus pour sa vie. Jusqu'à présent, les frais d'hospitalisation du chien blessé s'élèvent à plus de 8000 dollars.

«C'est difficile. C'est un membre de notre famille. Si la personne avait un peu de jugement et de cœur, elle aurait dû appeler la Sûreté du Québec pour dire: "c'est moi, c'est un accident"», ajoute Chantal Parent.

Les pitbulls étant interdits, la municipalité de Boischatel vient tout juste de conclure une entente avec la Société protectrice des animaux afin d'effectuer un recensement canin sur son territoire.