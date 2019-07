Victime de harcèlement, une jeune fille de 11 ans met fin à ses jours

C’est la consternation en France après qu’une jeune fille de 11 ans se soit enlevé la vie, victime d’intimidation à l’école. Evaëlle, originaire de la région parisienne, a été retrouvée sans vie par son père le 21 juin dernier.

Dans une entrevue donnée mardi au quotidien «Le Parisien», les parents de la fillette ont expliqué qu’elle était la cible de harcèlement et qu’ils avaient même dû la changer d’école en février dernier.

«Elle voulait être amie avec tout le monde. Souvent dans l'excès et quand on est dans l'excès, on se fait rejeter», a confié Sébastien, le père d’Evaëlle, dont le nom de famille n’a pas été divulgué par les médias français.

Le calvaire de la préadolescente aurait débuté à cause d’une enseignante au premier collège qu’elle a fréquenté, à Herblay (Val-d'Oise). «Elle la traitait de folle», a raconté une amie d’Evaëlle au «Parisien».

«Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, elle te dit que tu es nulle. Elle dit à tout le monde: vous êtes la pire des classes», a ajouté une des anciennes élèves de cette professeure.

Les parents venaient d’ailleurs de déposer une plainte pour harcèlement scolaire. Ils en ont déposé une autre après le drame. «Ce n’était pas un harcèlement que de la part des élèves», a commenté Marie, la mère, qui n’a pas voulu en dire plus pour ne pas nuire à l’enquête.

Evaëlle, que ses parents décrivent pourtant comme une jeune fille pleine de joie, était aussi la cible de moquerie et de violence physique de la part de ses camarades.

À la cafétéria, elle dînait souvent seule. Pour oublier sa souffrance, elle était très investie au sein du mouvement scout, a fait savoir sa mère.

Selon cette dernière, elle hésitait à parler de ses problèmes aux adultes, de peur d’avoir l’air d’une balance.

Lorsqu’elle l’a fait, elle a été changée d’école, mais l’intimidation a repris de plus belle ensuite.

«On montre toujours des jeunes qui harcèlent, on dit que c'est mal, mais on ne montre pas comment un harcelé peut s'en sortir», a déploré la maman d’Evaëlle, toujours secouée par les événements.