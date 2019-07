Dernier hommage à Jean-Claude Labrecque

Le public et le milieu du cinéma d’ici ont rendu un dernier hommage, jeudi, au cinéaste Jean-Claude Labrecque, décédé le 31 mai dernier, à l’âge de 80 ans.

À compter de midi, les gens étaient invités à aller offrir leurs condoléances aux membres de la famille de M. Labrecque, dont ses trois fils, Jérôme, Francis et Martin, ses brus et son petit-fils Louis, à la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque québécoise, endroit significatif dans le parcours du défunt.

L’état de santé de l’épouse de Jean-Claude Labrecque, Francine Laurendeau, ne lui permettait malheureusement pas d’être présente aux funérailles.

À 17 h, plusieurs camarades du légendaire réalisateur, producteur, scénariste et directeur photo, ont défilé au microphone pour livrer des témoignages sentis à l’égard de Jean-Claude Labrecque, au cours d’une cérémonie non religieuse animée par Louise Portal. Celle-ci a aussi chanté à quelques reprises pendant la célébration.

«Mange ta soupe!»

Tous ont souligné à quel point le créateur était passionné de l’image, de la cinématographie, de l’être humain et de la vie.

Après un long mot de la journaliste Odile Tremblay, Monique Simard, présidente du conseil d’administration de Fonds Québecor et ancienne collaboratrice professionnelle de M. Labrecque, devenue ensuite une amie intime, est revenue sur la générosité de l’artiste derrière le film «À hauteur d’homme», consacré à Bernard Landry, qu’elle avait d’ailleurs produit.

«Il m’a énormément consolée dans ma vie», a glissé Mme Simard, avant de taquiner les goûts alimentaires pas nécessairement «santé» de son regretté complice. Elle a notamment relaté combien son anniversaire de naissance (le 19 juin) était important pour Jean-Claude Labrecque et comment celui-ci avait été «attristé» par «l’affaire Jutra».

Gilbert Sicotte avait incarné Louis Pelletier, «l’alter ego» de Labrecque dans les longs métrages «Les Vautours» et «Les années de rêves». L’acteur, «attaqué par un virus depuis une semaine», nous a appris que le directeur de plateau – qui se définissait apparemment comme un «grand chauffeur de Kodak» – lui avait permis d’effectuer son premier voyage en Europe, à l’époque, en le traînant à Cannes.

Raoul Duguay a bien fait rire le parterre en imitant les propos de Jean-Claude Labrecque émis lors de la Nuit de la poésie de mars 1970. «Mon p’tit Raoul, si tu veux devenir poète, mange ta soupe à l’alphabet!» l’avait avisé le cinéaste.

Rémy Girard et Marie-Laurence Moreau, belle-fille de M. Labrecque, ont respectivement lu des extraits de poèmes de Claude Gauvreau et Marie Uguay, et Dominique Pétin a récité un conte écrit par Michel Faubert pour Jean-Claude Labrecque.

Biz a déclamé un extrait de l’hymne «Libérez-nous des libéraux», de Loco Locass, dont le texte adressait un clin d’œil à Jean-Claude Labrecque et interprété a capella la chanson «Les géants».

Le disparu ayant été près de la famille de Félix Leclerc, Nathalie, la fille de ce dernier, a elle aussi partagé des tranches de vie de celui qu’elle considérait comme un oncle.

Sobre décor

Un sobre décor digne du pionnier de notre septième art que fut Jean-Claude Labrecque avait été érigé à l’intérieur de la salle Norman-McLaren, alors que des photos se succédaient sur un écran.

Parmi les gerbes de fleurs offertes par des collègues trônaient une caméra sur trépied et une «claquette» de cinéma évoquant «Les Vautours», œuvre marquante du répertoire de Labrecque datant de 1975. Près de l’urne reposait l’inscription suivante: «Nous avons déposé les cendres de Jean-Claude Labrecque dans le magasin de pellicules 35 millimètres de sa Caméflex, caméra avec laquelle il a tourné tous ses premiers films».

Gilles Renaud, Monique Miller, Isabelle Brais, l’épouse de François Legault, ainsi que Claude Fournier et Marie-José Raymond, entre autres, ont assisté à ces obsèques chaleureuses.

Leur hommage à Jean-Claude Labrecque

«La dernière fois que j’ai vu Jean-Claude, c’était à l’hôpital, le jour de mon 24e anniversaire de mariage. Il nous a bénis, mon mari et moi. On le lui a demandé, et il trouvait ça drôle qu’on lui demande ça! C’est quelqu’un que j’estimais beaucoup. Disons que la mort de Jean Beaudin (décédé le 18 mai dernier, NDLR), puis celle de Jean-Claude, ça donne un coup...» - Louise Portal, comédienne et animatrice de la cérémonie-hommage à Jean-Claude Labrecque

«C’était un grand conteur, d’une grande générosité, qui avait un regard sensible, posé et un peu en retrait de l’être humain. Il aimait beaucoup regarder les gens pour observer et comprendre ce qui se passait, sans déranger. Il savait arriver au bon moment et demander les bonnes choses, il avait cette intuition très forte. C’était un épicurien, un homme qui aimait beaucoup la vie. Jean-Claude disait quelque chose qui me touche beaucoup: "Filmer un visage, c’est filmer un pays". Ça démontre combien il aimait filmer, combien il était riche...» - Marie-Laurence Moreau, comédienne et belle-fille de Jean-Claude Labrecque

«J’ai eu Jean-Claude comme professeur à l’UQAM. J’ai connu le cinéaste, mais aussi le pédagogue. C’était quelqu’un qui racontait bien les histoires quand il faisait ses films, et comme professeur, pour donner envie de faire du cinéma. C’était un maudit bon conteur, il donnait envie de faire des films. Il rendait le cinéma vivant et simple. C’est un homme qui a cartographié notre société et notre territoire.» - Louis Bélanger, réalisateur