Disparition d’une ado de 16 ans depuis le 18 juin à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche d’Amélie Ruest-Gagnon, 16 ans, qui n’a pas été revue depuis le 18 juin dernier à la suite d’un conflit.

Elle n'est pas revenue à son domicile depuis cette date et ses proches sont inquiets pour sa sécurité, a mentionné la police lavalloise, jeudi soir, en médiatisant sa disparition.

Selon les autorités, Amélie Ruest-Gagnon pourrait se retrouver à Laval ou à Montréal.

Soulignons qu’elle avait brièvement disparu en mai dernier, avant d’être retrouvée et ramenée au bercail familial. On avait alors évoqué ses possibles mauvaises fréquentations.

L’adolescente parle français, mesure 1 m 55 (5 p 1) et pèse 125 lb (56,8 kg). Elle a les cheveux noirs et les yeux pers, en plus d’avoir un piercing au nez.

Toute personne ayant de l'information permettant de localiser cette jeune fille peut la transmettre de façon confidentielle sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 190618 058.