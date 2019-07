La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay témoigne

Pour la première fois, la présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a donné sa version dans l’affaire du congédiement de l’ancienne directrice générale de l’organisme.

Liz Gagné a qualifié sa relation avec Chantale Cyr de «correcte», mais de non chaleureuse.

Sur le climat de travail, la présidente a témoigné que des directions d'école l'ont rencontré pour lui dire que c'était l'omerta, qu'elles étaient peu écoutées et qu'il y avait des menaces de rétrogradation.

Liz Gagné estime que les commissaires n'avaient plus le choix d'opter pour le congédiement de Mme Cyr, car le lien de confiance était fragile.

Mme Gagné a déclaré que toute cette affaire était difficile pour elle et sa famille. Elle sent que des gens l'identifient comme celle qui harcèle et celle qui est le problème à la commission scolaire.

Elle a ajouté que si elle avait à reprendre cette décision de congédier la DG, elle ferait la même chose. Liz Gagné ne pensait pas vivre pareille chose à son âge.

Le ton a changé en fin de journée quand l'avocat de Chantale Cyr, Me Éric Lebel, a commencé son contre-interrogatoire. Il a notamment posé des questions sur les motifs de congédiement.

Le témoignage de Liz Gagné se poursuit vendredi.

Elle est la 37e témoin dans cette cause devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Chantale Cyr a déposé six plaintes devant le TAT dont certains, pour congédiement illégal et harcèlement psychologique de la part de la présidente.

Elle demande d’être réintégrée dans son poste.