Le pasteur Paul Mukendi libéré prochainement?

L’avocate du révérend Paul Mukendi a plaidé pour que son client soit libéré le temps que l’appel de son verdict de culpabilité soit entendu.

L’homme qui a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation d’agressions sexuelles, exploitation sexuelle et menace de mort n’accepte toujours pas le verdict. Incarcéré depuis samedi, il invoque des «circonstances exceptionnelles» pour recouvrer sa liberté, lui qui fait appel de son verdict.

Selon son avocate, l’homme arrêté depuis octobre 2017 a toujours respecté ses conditions de remise en liberté et ne représente «aucun risque de fuite» lui qui n’a plus de passeport. Me Dominique Bertrand a aussi indiqué que le juge Jean-François Émond s’est «fondé sur des considérations erronées» pour incarcérer Mukendi après le verdict puisqu’il n’y a pas de peine minimale dans ce dossier.

La Couronne a continué de prôner la détention du pasteur puisqu’une lourde peine sera demandée au juge pour son crime. Me Sonia Lapointe s’est aussi inquiété du fait que Mukendi et son Église crient au «complot» et dénigre la plaignante sur les médias sociaux.

La juge de la Cour d’appel Geneviève Cotnam a pris la décision en délibéré en indiquant qu’elle rendrait sa décision rapidement. La défense demande un nouveau procès pour le leader de l’Église Parole de Vie.