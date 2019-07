Son enfant de 5 ans témoin du drame

Le garçon de 5 ans qui se trouvait à bord de la camionnette qui a écrasé sa mère mardi à Montréal a été témoin de la terrible scène, a confié sa famille, complètement anéantie.

« On attend la travailleuse sociale, parce que pour l’instant, il ne sait pas qu’elle est morte. Il croit qu’elle va revenir dormir ce soir [hier] », a soufflé Stéphanie Rebecca Lopez, la fille de la victime de 43 ans, tout en essuyant les larmes qui coulaient sur son visage.

Hier, lors du passage du Journal dans l’appartement de Mayra Yanet Lopez Davila, à Laval, plusieurs membres de sa famille étaient rassemblés pour se remémorer leurs meilleurs souvenirs.

À LIRE AUSSI

Une mère écrasée par son véhicule succombe à ses blessures

Malgré l’effroyable scène qui s’est déroulée à peine 24 heures plus tôt devant lui, le cadet de la famille, dont nous tairons le nom par respect, était le plus enjoué sur place.

Vêtu d’un polo rouge et d’un pantalon beige, le garçon au sourire pur et aux yeux perçants a étalé sa collection de dinosaures et s’est mis à réciter les noms et les caractéristiques de ceux-ci devant la représentante du Journal.

Cette passion pour cette espèce disparue, il la partageait depuis son plus jeune âge avec sa maman.

D’ailleurs, l’adorable petit croyait toujours hier que sa mère continuerait à lui en apprendre sur les tyrannosaures et les brachiosaures.

La «capitaine»

Mme Lopez Davila est dépeinte par ses enfants comme la « capitaine » de la famille.

Dotée d’une force de caractère épatante, la Guatémaltèque a quitté son pays natal à l’âge de 16 ans pour immigrer au Canada. Elle a travaillé de nombreuses années dans des manufactures et envisageait de devenir conductrice d’autobus scolaire à l’automne.

« C’était un cœur sur deux pattes, confie son fils de 20 ans Francisco Xavier Davila Lopez. Elle voulait aider tout le monde. »

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’elle a perdu la vie en début de semaine.

L’accident s’est produit devant un entrepôt situé à l’angle du boulevard Crémazie-Est et de la 15e Avenue, dans le quartier Saint-Michel.

Moteur coupé

La petite famille de Laval se trouvait à cet endroit puisqu’elle comptait donner son réfrigérateur à un homme dans le besoin.

Arrivés sur les lieux, Mme Lopez Davila et son mari Pablo Guillermo Medina Mejia ont débarqué tandis que le garçon de cinq ans est demeuré à l’intérieur.

Le moteur de leur Ford F-250 à transmission automatique avait été coupé, mais les clés étaient restées dans le contact.

Pour une raison qui demeure inconnue, le véhicule s’est mis à bouger. En tentant de se rendre jusqu’au siège conducteur afin d’immobiliser la camionnette à nouveau, Mme Lopez Davila s’est retrouvée prise entre le mur de l’entrepôt et sa camionnette.

Il a tout vu

Lorsqu’il a eu conscience du drame, son mari s’est empressé de venir lui prêter main-forte, mais le pire était déjà fait.

« Il a reculé l’auto et décoincé ma mère, a raconté sa fille Stéphanie, 25 ans. Il l’a prise dans ses bras jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Pendant ce temps, mon petit frère a tout vu. »

La mère de famille a été conduite à l’hôpital pour traiter de très graves blessures. Elle a succombé à celles-ci peu de temps après.