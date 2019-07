Tour CIBC Charles-Bruneau: en attendant le tandem

Annie Dubeau roulera plus de 100 kilomètres, vendredi, dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau. Tout au long du «parcours de la générosité», de Saint-Jean-sur-Richelieu à Boucherville, elle conservera une pensée pour sa fille aînée Charlie, survivante d’une leucémie aiguë lymphoblastique.

«Quand j’aurai mal, je penserai à Charlie et à tout ce qu’elle a traversé avec la maladie. Ça me donnera le coup de pédale supplémentaire pour continuer», a indiqué la résidente de Verchères, qui travaille comme technicienne en laboratoire pour Agropur.

Déjà, par les années antérieures, cette mère de famille avait participé deux fois à l’événement en participant au parcours de 50 km. Pour 2019, elle avait le goût d’en faire encore plus, de s’imposer un défi personnel.

«Le temps me manque un peu pour m’entraîner, avec le travail et les enfants, mais avec les autres cyclistes et avec l’adrénaline, d’après moi, ça va y aller tout seul», a anticipé Annie, qui est la mère d’une autre fillette prénommée Eve.

«Je suis fière de ma mère, elle s’est beaucoup pratiquée et je le sais qu’elle va réussir ce défi, vient réagir spontanément Charlie, qui est âgée de 10 ans. Ça me donne de la joie de voir tous les cyclistes unis pour les enfants malades et ça me donne le goût de partir en vélo avec eux.»

Un beau projet

En rémission depuis deux ans, Charlie caresse justement un projet particulier en compagnie de sa mère Annie. Ensemble, elles rêvent de s’inscrire en tandem sur 50 km, lors d’une prochaine édition. L’image serait belle. Le symbole, fort.

«J’aimerais ça, mais naturellement, on verra comment Charlie va aller l’année prochaine. Sinon, ce sera dans deux ans, a indiqué sagement Annie. C’est un défi qu’on se donne. Pour le moment, Charlie commence à apprivoiser son vélo.»

Limitée dans ses actions durant la maladie, Charlie avait vu ses os se fragiliser en raison notamment de différents traitements à la cortisone. Selon les récents tests, tout revient tranquillement à la normale, en dépit de certaines douleurs au niveau des pieds.

Surmontant une certaine peur, la jeune fille s’adonne à quelques activités, comme la danse et le vélo. Elle préfère toutefois la danse. À son rythme, si elle est prête, Charlie sera peut-être sur un tandem, l’an prochain, pour le 25e Tour CIBC Charles-Bruneau.

Porte-parole sur le carreau

Pour le moment, ce vendredi après-midi, les cyclistes ont rendez-vous à Boucherville pour l’arrivée. Il sera à ce moment-là possible de savoir si l’audacieux objectif d’amasser 4,5 millions $ aura été atteint dans le cadre de cette 24e présentation.

Les nombreux porte-parole, dont Pierre Bruneau, Paul Doucet, Alexandre Dubé, Julie Marcoux, Louis Jean et Pierre Jobin, seront là. Par contre, Yvan Martineau, un habitué, n’a pu prendre part au Tour CIBC Charles-Bruneau cette année. Victime d’une chute à vélo le samedi 22 juin, lors d’une randonnée au Lac-Saint-Jean, il s’est retrouvé avec sept côtes fracturées et un poumon perforé.

«C’est une énorme déception pour moi de ne pas être là, ça me déchire, a-t-il admis, lorsque joint au téléphone. Le Tour CIBC Charles-Bruneau est l’un des faits saillants de ma saison de vélo, pour les rencontres que l’on fait et pour voir l’implication de ces gens-là.»