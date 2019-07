Un homme craint de mourir à force d’attendre l’opération

Un aîné des Laurentides en attente depuis une semaine d’être opéré pour de multiples pontages craint de mourir avant d’obtenir sa chirurgie cardiaque.

«C’est stressant, et ce n’est pas normal, s’inquiète l’épouse de Guy Gravel, aux côtés de son mari affaibli, ignorant quand il passera sous le bistouri. C’est une question de vie ou de mort», estime Jeanne Jutras.

Hier, Le Journal révélait qu’au moins 12 patients québécois sont morts en moins de quatre mois, dans l’attente d’une chirurgie au cœur.

Impuissance

Dans une rare sortie publique, les chirurgiens cardiaques ont dénoncé les délais qui s’allongent, attribuables notamment au manque criant d’infirmières et de perfusionnistes aux blocs opératoires.

«Qu’est-ce qu’on peut faire?» s’interroge impuissante Mme Jutras. Surtout qu’elle sait qu’une semaine n’est pas encore un si long délai.

À l’hôpital de Saint-Jérôme, où son mari est hospitalisé avant d’avoir une place à l’Hôpital général juif, elle a rencontré d’autres patients attendant aussi une chirurgie cardiaque.

Par contre, son mari a plusieurs artères bloquées, dont une au moins à 90 %, selon les médecins qui lui ont fait passer une coronarographie.

Pas de place

«Ils lui ont dit : “On te garderait tout de suite pour t’opérer [à Montréal]”, mais il n’y avait pas de place», souffle-t-elle, ajoutant que ces mêmes médecins lui ont dit que de tels blocages pouvaient causer une mort subite.

«T’attends, t’attends, t’attends, et tu prends la place de quelqu’un d’autre pendant ce temps-là», ajoute M. Gravel, conscient qu’il occupe à son tour un lit à Saint-Jérôme. Pas question non plus de quitter l’hôpital dans un état si fragile.

Heureusement, il dit y recevoir d’excellents soins, où le personnel le surveille de près pour éviter que des caillots de sang ne se forment dans ses artères.

L’homme de 68 ans vit un stress quotidien dans l’attente de sa chirurgie cardiaque. Il n’avait jamais eu de problèmes au cœur avant de ressentir des douleurs à la mâchoire qui ont ensuite irradié dans tout son thorax, poursuit-il.