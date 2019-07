Un possible lieu de prostitution découvert dans une opération antidrogue

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a mené deux perquisitions, dans la nuit de mercredi à jeudi, en lien avec le trafic de stupéfiants, mais aurait aussi découvert un lieu de prostitution.

Les perquisitions se sont déroulées vers 4 h 30 dans de deux logements de la rue Verchères, tout près du boulevard Taschereau.

L’enquête a débuté il y a deux mois après qu’un témoin ait observé des déplacements inhabituels dans l’immeuble.

En plus d’un possible trafic de stupéfiants, «l’enquête nous a amenés à déterminer qu’à cette adresse il y avait possiblement de l’exploitation sexuelle», a indiqué Ghislain Vallières, porte-parole du SPAL.

À l’arrivée des policiers, huit personnes se trouvaient sur place, des hommes et des femmes. Les enquêteurs travaillent à déterminer leurs rôles et leurs implications dans cette affaire. Certains ont été emmenés au poste, d’autres ont été libérés sur place.

Les ambulanciers ont été appelés par précaution, après qu’une personne ait eu un malaise.

Ressources spécialisées

Sur le terrain jeudi matin, le SPAL a déployé son équipe Mobilis, qui travaille avec les femmes victimes d’exploitation sexuelle, qu’elles soient mineures ou majeures.

«Nous avons une intervenante psychosociale qui est avec les enquêteurs en ce moment même et qui discute avec les enquêteurs et on a notre agente pivot, qui fait le pont avec les organismes, explique le porte-parole de la police longueuilloise. Cette équipe-là, c’est la toute première fois qu’elle assiste à une intervention complète.»

Le corps policier a commencé à intégrer cette équipe aux opérations depuis quelques mois.